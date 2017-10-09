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Suriyeli STK'lardan yetim köyü

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nin Kuşaklı Mahallesi'nin karşısına düşen Suriye topraklarındaki kompleksin yetim çocuklar için yapıldığı belirlendi

09 Ekim 2017 20:56

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın Reyhanlı İlçesi\'nin Kuşaklı Mahallesi\'nin karşısına düşen Suriye topraklarındaki kompleksin yetim çocuklar için yapıldığı belirlendi.
Suriye\'nin İdlib şehrine bağlı Atme Kasabası\'nın Kah Köyü sınırlarında yer alan beton binaların sırrı çözüldü. Türkiye sınırına 300 metre uzaklıktaki 4-5 katlı, 11 bloklu kompleksin Suriyeli sivil toplum kuruluşları tarafından savaşta ailesini kaybeden yetim çocuklar için yaptırıldığı anlaşıldı. Reyhanlı\'dan çıplak gözle görülen kaba inşaat halindeki kompleksin tamamlanmasının ardından kapılarını yetimlere açacağı bildirildi.

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