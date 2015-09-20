Suriyeli sığınmacıya IŞİD soruşturması

Welt am Sonntag gazetesinin haberinde, Brandenburg'un kuzeydoğusundaki bir mülteci

barınağında kalan Suriye vatandaşı hakkında soruşturma başlatıldığı yazıldı.

Haberde, söz konusu kişinin barınakta yaşayan diğer sığınmacılara IŞİD için savaştığını ve insanları

öldürdüğünü söylediği belirtiliyor.

Barınaktaki kalanlar tarafından adamın konuşmalarının gizlice cep telefonuyla kameraya alındığı ve

bu görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Suriyelinin gerçekten IŞİD üyesi olup olmadığı araştırılıyor.

Almanya Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Alman emniyeti, teröristlerin

sığınmacıların arasına karışarak Almanya'ya sistematik olarak sızdığı yönünde bir bilgi olmadığını

açıklamıştı.