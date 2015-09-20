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Dünya
Deutsche Welle

Suriyeli sığınmacıya IŞİD soruşturması

Alman polisinin Suriye’de IŞİD için savaştığından şüphelenilen bir sığınmacı hakkında soruşturma başlattığı kaydedildi.

20 Eylül 2015 17:16

Welt am Sonntag gazetesinin haberinde, Brandenburg'un kuzeydoğusundaki bir mülteci
barınağında kalan Suriye vatandaşı hakkında soruşturma başlatıldığı yazıldı.

Haberde, söz konusu kişinin barınakta yaşayan diğer sığınmacılara IŞİD için savaştığını ve insanları
öldürdüğünü söylediği belirtiliyor.

Barınaktaki kalanlar tarafından adamın konuşmalarının gizlice cep telefonuyla kameraya alındığı ve
bu görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Suriyelinin gerçekten IŞİD üyesi olup olmadığı araştırılıyor.

Almanya Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Alman emniyeti, teröristlerin
sığınmacıların arasına karışarak Almanya'ya sistematik olarak sızdığı yönünde bir bilgi olmadığını
açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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