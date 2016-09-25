Suriyeli sığınmacıları taşıyan minibüs TIR'la çarpıştı

Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 33 kilometresinde nakil için Suriyeli sığınmacıları taşıyan minibüsle TIR’ın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki kamptan Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'ndeki kampa nakledilen Suriyeli sığınmacıları taşıyan midibüse, TIR arkadan çarptı. Kazada, 2 sürücü ile 29 Suriyeli yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 33'üncü kilometresinde meydana geldi. Şükrü Yağmur yönetimindeki 33 DCY 62 plakalı TIR, Mardin'in Nusaybin İlçesi'ndeki kamptan, Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'ndeki AFAD’a ait kampa nakil olan Suriyelileri taşıyan Ekrem Özkara yönetimindeki 27 HM 043 plakalı midibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan midibüs, şarampole yuvarlanarak devrilirken, TIR ise bariyerlere çarparak durabildi. Can pazarının yaşandığı kazada, midibüste bulunan Suriyeli sığınmacılar yola savruldu.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 31 yaralı, Şanlıurfa ile Suruç ve Birecik ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.