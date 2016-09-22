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Suriyeli sığınmacılara nakit para kartı

Bu kartlarla Suriyeliler, gıda, ilaç, ulaşım ve barınma gibi her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecek

22 Eylül 2016 00:00

Türkiye'de, kamp dışında yaşayan 1 milyon Suriyeliye maddi destek verilecek. Avrupa Birliği (AB), Türkiye'de kamp dışında yaşayan 1 milyon Suriyeli sığınmacıya temel ihtiyaçlarını karşılamaları için nakit para kartı dağıtacak. 

NTV’de yer alan habere göre, AB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, AB, 2017'nin ilk çeyreğine kadar Türkiye'deki kamplar dışında ikamet eden 1 milyon sığınmacıya, ailedeki her birey için 100 lira yüklü nakit para kartı verecek. Söz konusu karta, programın bitimine kadar her ay para yüklenecek.

Yetkililerin, "Emergency Social Safety Net (ESSN)/Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programı" olarak açıkladığı projenin bütçesi 348 milyon avro. Programda öncelik, en dezavantajlı sığınmacılara verilecek.

Türkiye'nin dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğunun altını çizen yetkililer, projenin Türkiye'nin gelişmiş sosyal yardım programları ile finansal hizmetleri gibi avantajları sebebiyle burada gerçekleştirildiğini belirtti.

Söz konusu çalışmada sığınmacılar Türk makamlarına başvuru yapacak, değerlendirmenin ardından kartın kimlere verileceği tespit edilecek. Başvurusu reddedilenlerin itiraz etmeleri durumunda ise Avrupa Komisyonu yetkilileri inceleme yapacak.

Bu kartlarla Suriyeliler, gıda, ilaç, ulaşım ve barınma gibi her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecek. 

Programın Türkiye'deki paydaşları ise Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılayı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. 

Program çerçevesinde ayrıca, eğitime destek amacıyla şartlı nakit transferleri yapılması planlanıyor. Öğrencinin kız veya erkek olması ve gideceği okulun türüne göre verilecek ek yardımlarla sığınmacı çocukların eğitim oranının artırılması artırılması hedefleniyor.

AB'nin Türkiye'deki sığınmacılara yapacağı 2016-2017 dönemi 3 milyar euroluk yardımın bir parçası olan proje bütçesinin ilerleyen süreçte 1 milyar euroya ulaşması bekleniyor.

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