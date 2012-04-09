Suriyeli sığınmacılara ateş açıldı: 2 ölü 11 yaralı

Suriye ordusu ile muhalifler arasında Türkiye sınırında çatışma çıktı. Çatışmanın ortasında kalan yaklaşık 100 Suriyeli, sınırı aşarak, Türkiye'ye sığındı. Çatışmada 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Kilis'teki kontreynır kentte kalan 3 kişi de seken kurşunlara hedef oldu.

Bugün saat 04.00 sıralarında Türkiye ile Suriye sınırında ağır silah sesleri duyuldu. Suriye'nin Sucu ile Maarin Köyü ve çevresindeki yüksek tepelerde mevzilenen askerler, zeytin bahçesinde sıkıştırdığı muhaliflere ağır silahlarla ateş açtı.

Çatışma sesleri, Kilis'ten duyuldu. Çatışmaların ortasında kalan bir bölümü yaralı yaklaşık 100 Suriyeli, günün ilk ışıkları ile birlikte Öncüpınar Sınır Kapısı yakınında bulunan mayınlı alandan Kilis'e geçmeye başladı. Bazı Suriyeliler de güvenlik barikatlarını aşarak Suriye sınırına gidip, yakınlarına yardımcı olmaya çalıştı. Polis takviye ekip isteyerek konteyner kentten çıkmaya çalışan Suriyeliler'i engelledi. Türk askerleri tarafından karşılanan Suriyeliler, konteyner kente götürüldü.

Çatışma haberi ve Suriyeli yeni grubun geldiğinin Kilis'teki konteyner kentte getirildiğinin duyulması ardından Suriyeliler, yetkililerin engelleme çabasına rağmen kamp barikatlarını aşarak sınıra koştu.

Bazı Suriyeliler, kampta bulunan itfaiye araçları, konteyner kentin içerisindeki konteynerlerin üzerine ve gözetleme kulelerine çıkarak Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad aleyhine slogan attı. Sınırda güvenlik önlemi alan polis, can güvenlikleri olmadığı gerekçesiyle bölgedeki gazeteci ve sivilleri uzaklaştırdı.

Suriye'den getirilen yaralı sayısı 11'e ulaştı

Kilis Sağlık Müdürü Yemliha Aksoy, Türkiye-Suriye sınırı yakınlarındaki çatışmada yaralanarak Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilen yaralılardan 2'sinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Aksoy, çok sayıda ambulansın gelecek yaralılara müdahale için sınırda beklediğini belirtti. Yaralıların ambulanslarla Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere sevk edildiğini ifade eden Aksoy, "Suriye'den getirilen yaralı sayısı 11'ye ulaştı, 2'si hayatını kaybetti" dedi. Bu arada, Suriye Esseleme Sınır Kapısı yakınındaki çatışmaların sesleri duyuluyor.

Dışişleri Suriye'yi uyardı

Sınırda meydana gelen çatışmanın ardından İçişleri Bakanlığı Suriye maslahatgüzarını uyararak etşin hemen kesilmesini istedi. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, olayın yenilenmesi dahilinde gereken tedbirlerin alınacağı bildirildi.

Sığınmacı sayısı 24 bini aştı

Öte yandan, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin sayısının 24 bin 246 kişiye ulaştığını açıkladı. Çadır kentlerde bulunan 738 Suriye vatandaşı çocuğa da eğitim hizmeti verildiği bildirildi.

AFAD açıklamasında, Suriyeli sığınmacıların gıda ve sağlık ihtiyaçlarının da karşılandığı vurgulandı.