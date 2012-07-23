Suriyeli sığınmacılar su ve klima için eylemde

Kilis ve İslahiye’deki sığınmacılar farklı nedenlerle aynı gün protesto gösterisinde bulundular. Polis ve jandarma göstericilere müdahale etti.

Kilis'te, Suriyelilerin kaldığı konteyner kentte kalan bir grup, su ve bazı ihtiyaçlarının yeteri kadar karşılanmadığını öne sürerek gösteri yaptı.

Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndaki konteyner kentte kalan bir grup Suriyeli su ve bazı temel gıda maddelerinin kendilerine yeteri kadar verilmediğini öne sürerek gösteri yaptı.

Gösteri sırasında bazı resmi kurumlara ait binaları taşa tutan Suriyeliler, daha sonra kamptan dışarı çıkmak istedi.

Eylemcilerin konteyner kentten dışarı çıkmasına izin vermeyen polis ve jandarma timleri, gruba biber gazı ve copla müdahale etti. Biber gazından etkilenenler geri çekildi. Gösterilerin hala devam ettiği kampta, çok sayıda polis ve jandarma ekibinin hazır bekletildiği görüldü.

Kamptan dışarı çıkmayı başaran yaklaşık 500 kişilik Suriyeli'nin Kilis kent merkezine doğru yola çıktılar. Ancak, bazı kişilerin araya girerek onları kampa geri dönmeleri konusunda ikna etmeye çalıştıkları gözlendi.

İslahiye'de gerginlik

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Suriyelilerin kaldığı çadır kentte çıkan gerginlik güvenlik güçleri tarafından sona erdirildi.

Çadır kentte kalan Suriyelilerin, barınma sorunu yüzünden aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş ve sopaların da kullandığı kavgada 7 kişi çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Kavgayı önlemek için gruba polis ve jandarma ekipleri müdahale etti. Kavgayı sona erdirmek isteyen güvenlik kuvvetleri, havaya ateş ederek kavgayı önledi.

Taraflar arasındaki kavgada yaralanan kişilere olay yerine gelen ambulanslarla yapıldı. Nurdağı Jandarma Komando Birliği'nden 4 zırhlı araçla bölgeye gelen askerler alkışlarla karşılandı.

Çadır kente meydana gelen gerginlik sırasında bazı itfaiye ve polis araçlarının camlarının kırıldığı görüldü. Bu arada, kayıt kabul bölümündeki ve MOBEBE odasındaki bazı bilgisayarlar da zarar gördü.

Bu arada, İslahiye Kaymakamı Osman Beyazyıldız, durum değerlendirmesi yaptı. Yaklaşık 2 saat kadar süren gerginlik sona erdirildi.