Suriyeli sığınmacılar için çalışan engelliye, Suriyeli çocuklardan gasp

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da Genç Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı olan fiziksel engelli 37 yaşındaki Celal Karadoğan\'ı tartaklayan Suriyeli 3 çocuk, 100 lira parasını da gasp etti.

Kurduğu spor kulübüyle özellikle Suriyeli sığınmacı çocukların toplumsal yaşama uyumu için projeler geliştiren Celal Karadoğan, 30 Eylül\'de akşam saatlerinde evine gitmek için Süleyman Demirel Bulvarı\'nda belediye otobüsünden indi. Tekerlekli sandalyesi ile ilerleyen Karadoğan\'ın yolunu kesen 15-16 yaşlarında 3 Suriyeli çocuk, birden engelli Karadoğan\'a vurmaya başladı. Aldığı darbelerle yüzünde ve gözünde şişlik ve morluklar oluşan Karadoğan\'ın cebindeki 100 lirayı da alan saldırganlar, kaçarak izlerini kaybettirdi.

ÖRNEK PAYLAŞIM

Geliştirdikleri sosyal projelerin ardından Birleşmiş Milletler\'in (BM) 2013 yılında açıkladığı \'Dünyaya İlham Veren 10 Gönüllü\' listesinde yer alan Celal Karadoğan, şikayetçi olmazken yaşadıklarını sosyal medya hesabı üzerinden şöyle anlattı:

\"Kader bu ya, 2 yıldır gece gündüz Suriyeli çocuklarla çalışıyorum ve yaşları 15-16 olan 3 Suriyeli çocuk tarafından gasp edildim. Hem öyle böyle değil, bildiğin tartakladılar. Çırpınışlarım karşılığını bulmadı. 100 lira, kafamdaki şişlik ve gözümdeki morluk dışında bir zarar yok. Hatta bu talihsiz olaydan sonra yaptığım işe daha fazla sarılacağımı göz önünde bulundurursak kar ettik dahi diyebilirim. Ülkemizde yaşayan 3.5 milyon sığınmacının neredeyse yarısı çocuk ve gençlerden oluşuyor. Toplum olarak tek yapmamız gereken Suriye meselesinin siyasi boyutunu bir kenara bırakıp çocukların çocuk olmaktan kaynaklanan haklarına sahip çıkmaktır. Aksi halde sığınmacı çocuklar terör örgütlerinin, suç şebekelerinin ve mafyanın eline kalacak.\"



FOTOĞRAFLI