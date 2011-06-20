-SURİYELİ SIĞINMACILAR DA ESAD'I PROTESTO ETTİ ALTINÖZÜ (A.A) - 20.06.2011 - Olaylar nedeniyle Suriye'den kaçarak Hatay'ın Altınözü ilçesinde çadırkente yerleştirilen Suriyeli sığınmacılar, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı protesto etti. ''Halk yönetimin değişmesini istiyor, Beşar, çevrene değil halkına kulak ver'' diye slogan atan protestocuların ''Halk daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük istiyor'' yazılı dövizleri taşıdığı gözlendi. Hatay'daki çadırkentlerde toplam 10 bin 639 Suriyeli sığınmacı kalıyor.