Suriyeli sığınmacı, İzmir'de bulunan Geri Gönderme Merkezi'nde çıkan yangında yaşamını yitirdi; valilikten açıklama

İzmir Harmandalı'ndaki Geri Gönderme Merkezi'nde çıkan yangında Suriyeli bir sığınmacı yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 16.25 sıralarında, İzmir'in Çiğli İlçesi'ne bağlı Harmandalı'ndaki Geri Gönderme Merkezi'nde yaşandı.

İzmir Valiliği, hayatını kaybeden sığınmacı hakkında, 31 Mayıs 2021 tarihinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nce, "uyuşturucu madde bulundurma" ve "resmi belge düzenlenmesinde yalan beyan" suçlamalarıyla işlem yapıldığını açıkladı.

“Mültecinin yanan odadan çıkma ihtimali bulunmasına rağmen çıkmadığının” belirtildiği Valilik açıklamasında, “madde bağımlısı olması nedeniyle de intihar ihtimali üzerinde durulduğunu” bildirildi.

Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 2 güvenlik görevlisinin ise tedaviye alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.