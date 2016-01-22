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Dünya
Deutsche Welle

Suriyeli savaş suçu zanlısı Almanya'da yakalandı

Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen bir operasyonda Suriye'de savaş suçu işlediği ileri sürülen bir kişi yakalandı.

22 Ocak 2016 17:51


Federal Savcılık'tan verilen bilgiye göre, 24 yaşındaki savaş suçu zanlısı Suliman A.-S.'nin yakalandığı operasyon Baden-Württemberg eyaletindeki Stuttgart kenti yakınlarında düzenlendi. Evi aranan zanlı tutuklandı.

Zanlının 17 Şubat 2013 tarihinde bir Birleşmiş Milletler (BM) barış misyonu çalışanının kaçırılması olayına karıştığı belirtildi. İddialara göre BM çalışanı El Nusra Cephesi militanlarınca kaçırıldı. BM barış misyonu çalışanı, aynı yılın ekim ayında kendi çabalarıyla özgürlüğüne kavuşuncaya kadar yaklaşık 9 ay boyunca örgüt mensuplarının elinde rehin kaldı.

'Rehine ölümle tehdit edildi, fidye istendi'

Stuttgart'ta yakalanan zanlı Suliman A.-S.'nin mart – haziran ayları arasında BM mensubunun gözetiminden sorumlu örgüt üyeleri arasında yer aldığı belirtildi. Kaçırılan kişinin defalarca ölümle tehdit edildiği ve fidye istendiği belirtildi.

Federal Savcılık yetkililerine göre Suriyeli zanlı savaş suçu işledi. İnsani yardımı hedef alan saldırı ve eylemler uluslararası ceza hukuku kapsamına giriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Almanya StuttgartSuriyeSavcılıkSuliman A.-S.Baden-WürttembergStuttgartBirleşmiş Milletler Nusra CephesiFederalSuriyeliDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/epdNHBK

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