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Suriyeli şantaj şebekesinden 2'si tutuklandı, biri sınır dışı edildi

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da Suriyeli bir kadınla birlikte olan M

09 Ağustos 2018 16:22

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da Suriyeli bir kadınla birlikte olan M.K.\'nın çıplak ve cinsel içerikli görüntülerini gizlice çekerek tehdit ve şantajla 5 bin lira para istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden, 2\'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şanlıurfa\'da M.K., kendisinin gizli çekilen çıplak görüntüleri karşılığında tehdit ve şantajla 5 bin lira para istendiği konusunda polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Suriye uyruklu 2 kişi tarafından evlerine çağrılan M.K.\'nin, daha önceden odaya yerleştirilmiş gizli kamerayla B.A.\'yla ilişkiye girdiği sırada çıplak görüntülerinin çekildiğini tespit etti. Şüphelilerin zengin kişileri kandırarak çıplak, cinsel içerikli görüntülerini gizlice çekerek sosyal medyada tehdit ve şantajla yüklü miktarda para aldıklarını saptayan polis düzenlediği operasyonla C.A., eşi B.A., ve arkadaşları C.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin gözaltına alındığı evlerde yapılan aramalarda bulunan bilgisayarlara ve hafıza kartlarına incelemek üzere el konuldu. 5 bin lira şantajla para istedikleri öğrenilen 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.A. sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü\'ne teslim edilirken, C.A. ve C.M. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.
 

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