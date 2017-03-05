"Suriyeli pilot 'İdlib'i vurmak için havalandım ancak vuruldum' dedi" iddiası

Suriye rejimine ait Rus yapımı MİG 21 tipi bir savaş uçağı dün akşam saatlerinde Hatay’ın merkezinin 8 kilometre batısında Yaylacık bölgesine düştü. Ekipler 9 saatlik çalışmanın ardından Albay rütbesindeki pilot 'Mehmet Sufhan'ı enkazın yaklaşık 40 km uzağında bitkin halde buldu. 56 yaşındaki pilotun Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi’ndeki tedavisi sürüyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Pilot Sufhan'ın ifadesinde, uçakla İdlib kırsalını vurmak için Lazkiye'den havalandığını ancak bu sırada vurulduğunu söylediği öne sürüldü.

Görgü tanıklarının ifadesine göre de paraşütle atladığı belirlenen pilotunun paraşütü Altınözü İlçesi’nin kırsal kesimdeki Fatikli Mahallesi’nde uçağın düştüğü alandan yaklaşık 40 kilometre güneyde bulundu.

Hürriyet'in haberine göre, Paraşütün bulunması ardından arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, bölgenin yağışlı olması ve toprağın çamur halde olması nedeniyle arama çalışmalarını ağır şartlar altında sürdürdü. Jandarma ve polis özel harekat ekipleri 9 saatlik çalışma ardından paraşütün bulunduğu yerin yaklaşık 500 metre uzağında uçağın pilotunu bitkin halde buldu.

Pilot ilk olarak Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü, burada ambulansa alınan ve ilk müdahalesi yapılan pilot, ardından eskort eşliğinde Hatay Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Bu arada düşen uçağın tek kişilik olduğu ve uçakta başka kimse olmadığı anlaşılınca bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarına son verildi.

İlk ifadesinde "Vuruldum" demiş

Hatay Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi'nde tedavi altına alınan albay rütbesindeki "Mehmet Sufhan" (56) adlı Suriyeli pilotun omurgasında kırık olduğu, bacakları ve yüzünde yaralar bulunduğu öğrenildi. Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen pilotun uyuduğu gözlendi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Pilot Sufhan'ın ifadesinde, uçakla İdlib kırsalını vurmak için Lazkiye'den havalandığını ancak bu sırada vurulduğunu söylediği kaydedildi. Pilotun paraşütle atladıktan sonra yaklaşık 500 metre yürüdüğü öğrenildi.