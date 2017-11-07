Suriyeli Pervin, kucağında 1 yaşındaki kızı ile okuma-yazma kursunda

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- SURİYE\'deki iç savaştan kaçarak Diyarbakır\'ın Silvan ilçesine gelen ve 2 yıl önce evlenen 25 yaşındaki Suriyeli Pervin Baran, şimdi kucağında 1 yaşındaki kızı Elif ile Halk Eğitim Merkezi\'nin açtığı kursta okuma yazma öğreniyor.

Ülkesi Suriye\'de yaşanan iç savaştan 6 yıl önce kaçarak ailesi ile Diyarbakır\'ın Silvan ilçesine gelen Suriyeli Pervin Baran, 2 yıl önce Ramazan Baran ile evlendi. Bir yıl önce bir kız çocuğu dünyaya getiren ve Kürtçe ile Arapça bilen Baran, Türkçe okuma yazma öğrenmek için Silvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü\'nün açtığı kursa katıldı. Halk Eğitim Merkezi\'nde, \'Hayat boyu öğrenme projesi\' kapsamında açılan ve ilçede yaşayan kadınların yoğun ilgi gösterdiği kursa Suriyeli Pervin Baran da kucağında bir yaşındaki kızı Elif ile katılarak okuma yazma öğrenmeye çalışıyor.

Kursta aldığı eğitimin çok yararlı olduğunu belirten Pervin Baran, \"Ben, okuma yazma öğrenmek için Halk Eğitim Merkezi\'nin açmış olduğu kursa geldim. Burada açılan kursta okuma-yazma öğreniyorum. Buradaki öğretmen, bizlere çok iyi ders anlatıyor. Burada zaman iyi geçiyor. Kızım küçük olduğu için onu evde bırakmak yerine onunla kursa geliyorum. Okuma yazma kursuna çocuğumla gelmek bana hiç zor gelmiyor\" dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şükrü Güzel ise okuma yazma bilmeyen herkesin bu kursa katılması gerektiğini belirterek, \"Suriye uyruklu vatandaşımız kursumuza geliyor. Müthiş bir çaba, azimle katılım sağlıyor. O kadar azimli ki çocuğunu da yanında getiriyor. Bizim bununla ilgili de bir çalışmamız var, kendi bünyemizde bir ana sınıfını oluşturmak. Kurslarımıza katılım sağlayan çocuklu annelerin çocuklarına biz bakacağız. Yeter ki kursa katılım sağlansınlar okuma, yazmayı geliştirelim\" dedi.

Halk Eğitim Merkezi sınıf öğretmeni Murat Görücü de Suriyeli Pervin Baran\'ın kursa genellikle çocuğuyla birlikte geldiğini ifade ederek, \"Seviyesi de durumu da diğer kadınlara göre çok iyi. Kursumuzun birinci aşaması bittiğinde, okuma-yazmayı çözmüş olacaktır. Kursumuzun birinci aşaması 120 saat, ikinci kademede ise 150 saatlik bir eğitim veriyoruz\" diye konuştu.



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