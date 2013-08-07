Suriyeli örgütlerden Türkiye'ye teşekkür mektubu

Daily Telegraph gazetesi, dünyanın farklı bölgelerinde yerleşik Suriyeli 45 örgüt tarafından Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Türk halkına hitaben yazılmış bir teşekkür mektubu yayınlıyor.

"Suriye'de devam eden insanlık trajedisi sırasında, sizin liderliğinizde, kardeşlerimizle dayanışma gösteren Türk halkına ve hükümetine teşekkürlerimizi ve en içten şükranlarımızı sunarız" ifadesiyle başlayan mektupta, "Reyhanlı, Antakya, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adana, İstanbul, Ankara ve diğer pek çok şehirde evlerini ve kalplerini Esad'ın zulmünden kaçan kardeşlerine açan ve Suriyeliler'i misafirleri olarak ağırlayan büyük ve onurlu Türk halkını hiç unutmayacağız" ifadeleri yer alıyor.

"Tarihin, bu zor zamanlarda Suriyeliler'e yardım eli uzatan Anadolu insanının yaptığı fedakârlıkları hatırlayacağı"nı belirten mektup "Sizi temin ederiz ki, hiçbir güç, aramızdaki kardeşlik, akrabalık, dostluk ilişkilerine fitne sokmayı başaramayacaktır" deniyor.

Mektup, "Eğer buna teşebbüs edilirse, bu beyhude çabalara şiddetle karşı çıkacağımızı ve hep Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk halkının yanında olacağımızı ilan ediyoruz" açıklamasına yer veriliyor ve "Türkiye'nin demokrasisinin, istikrarının, ekonomik başarısının ve duruşunun, tüm dünyadaki milyonlarca Suriyeli, Arap ve Müslüman tarafından nasıl imrenerek izlendiğini ne kadar vurgulasak az" görüşü ifade ediliyor.

11 Mayıs'ta Reyhanlı'da düzenlenen saldırıda yaşamını yitirenler için başsağlığı dileyen mektup "Bu vesile ile Türkiye'deki tüm kardeşlerimizin bayramını kutluyor ve bu bayram gününde Suriye halkının acısını bir nebze de olsa azalttığınız için teşekkür ediyoruz" sözleriyle sona eriyor.

Mektubun altında Amerika Birleşik Devletleri'nden İngiltere'ye, Katar, Suudi Arabistan, İsviçre ve Fransa'dan Almanya ve Kanada'ya kadar dünyanın farklı bölgelerinde yerleşik 45 Suriyeli örgütün imzası var.