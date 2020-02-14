Esenyurt'ta bir ilkokulda çocuk istismarı ile suçlanan memurun işine son verildi, soruşturma başlatıldı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir ilkokulda Suriyeli 12 yaşındaki bir kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sözleşmeli memur İsmail S.’nin işine son verildiğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Esenyurt'ta bir ilkokulda 4. sınıf öğrencisine istismar uyguladığı ve bazı öğrencilere kendisini müdür yardımcısı olarak tanıttığı ileri sürülen sözleşmeli memur İsmail S.'nin işine son verildiği, bu kişinin okulda istihdam edilmesine ilişkin idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.