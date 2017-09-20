'Suriyeli öğrenciler imam hatiplere yönlendirilsin' genelgesi

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE’de sayıları 4 milyona yaklaşan Suriyeli sığınmacılara bu yıl verilecek eğitim ve öğretimin esasları gözden geçirilirken, ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilen genelgede \'Suriyeli nüfusun yoğun yaşadığı yerlerde ihtiyaç ölçüsünde Suriyeli öğrencilerin İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip liselerine yönlendirilmesi\' istendi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın isteği üzerine, \'Geçici koruma statüsünde\' olan başta Suriyeliler olmak üzere Türkiye\'de yaşayan yabancıların eğitim hizmetlerine ilişkin tüm iş ve işlemlerinin yürütülmesi için \'Yabancıara Yönelik Eğitim Öğretim Hizmetleri İl Komisyonları\' oluşturuldu. Komisyonlar, bakanlığın belirlediği kararların nasıl uygulanacağını ele aldı. İstanbul’daki komisyonun aldığı kararlar, \'Konunun önemi\' göz önüne alınarak gereğinin yerine getirilmesi amacıyla tebliğ edildi. Bu kararlar, okulların açılmasından hemen önce tekrar hatırlatılırken titizlikle uygulanması istendi. İstanbul\'da da yapılan toplantıda alınan karara göre, valilik onayı ile 39 ilçelerden bir bölümünde oluşturulan geçici eğitim merkezlerinde 1,2, 5 ve 9\'uncu sınıflar dışında 3, 4, 6, 7, 8,10, 11 ve 12\'nci sınıf düzeyinde eğitim -öğretime devam etmeleri benimsendi.

\"İMAM HATİPLERE YÖNLENDİRİN\"

İstanbul\'daki 39 ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilen yazıda \"Suriyeli nüfusun yoğun olarak yaşadığı yerlerde ihtiyaç ölçüsünde ilgili yazı çerçevesinde Suriyeli öğrencilerin İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip lLselerine yönlendirilmesi\" istendi.

Suriyeli ve diğer yabancı öğrencilerin Mesleki Teknik Anadolu Liseleri, mesleki eğitim merkezleri, çok programlı Anadolu Liseleri, Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki Açık öğretim Lisesine kayıtlarının belirlenen koşullara göre yapılması talimatı verilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

\"Kitlesel akın ile ülkemize gelen yabancıların eğitim öğretim çağında olanların, MEB\'e bağlı her türlü derecedeki eğitim kurumuna (yüksek öğretim hariç) kayıtlarının yapılabilmesi için ilgili kurumlarca \'Yabancı tanıtım kartı\' şartı aranarak, öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından uygun görülenlerin kayıtlarının yapılması. \"

Yazıda 6 bin 458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma konumunda tanımlanan ancak ikamet izni alamayan veya yabancı kimlik numarası edinemeyen kişilere ilişkin eğitimin nasıl yapılacağına dair hatırlatma da yapıldı. Seviye Tespit Sınavı Denklik Yönetmeliği\'nin 16’ncı maddesinde; Savaş ve benzeri nedenlerle belgelerini ispat edemeyenler için;belirlenen alanları kapsayacak sınav düzenleneceği vurgulandı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, valilik makam onayı olmayan geçici eğitim merkezlerinin kapatılmasını, sivil toplum kuruluşların ait binalarda bulunan geçici eğitim merkezlerinin resmi okul binalarına alınmasının sağlanmasını istedi.



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