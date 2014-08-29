Suriyeli mültecilerin sayısı 3 milyonu aştı

Birleşmiş Milletler, Suriye'deki savaştan kaçarak mülteci olarak kayıt altına alınanların sayısının 3 milyonu aştığını ve durumun daha da kötüleşmekte olduğunu bildirdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği "Suriye, yaşadığımız dönemdeki en büyük insanlık krizi haline geldi." dedi ve Suriyelilerin hemen hemen yarısının evlerini bırakıp kaçmak zorunda kaldığını kaydetti.

Suriyeli mültecilerin çoğu komşu ülkelere göçtü. Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin sayısı 1 milyonu çoktan aştı.

Ülkede 3 yıldır süren iç savaşta 190 binden fazla insan öldü.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, "Her 8 Suriyeliden biri sınırı aşıp başka ülkelere sığındı. Ülke sınırları içinde göç edenlerin sayısı da 6,5 milyonu buldu. Bunların yarısı çocuk." dedi.

Komşu ülkelerdeki mülteci kamplarına ulaşabilen, bazıları bir yıldır bir köyden diğerine kaçmak durumda kalmış ailelerin, bitkin halde ve korku içinde oldukları gözleniyor.

BM, Suriye'den dışarı çıkabilmenin de zorlaştığını, birçok kimsenin silahlı çetelere rüşvet ödemek zorunda kaldığını kaydediyor.

6 aydır İstanbul'da terkedilmiş bir binada yaşayan 5 yaşındaki Ayşe

Lübnan'da 1 milyon 175.504, Türkiye'de 832 bin 508, Ürdün'de 613 bin 252, Irak'ta 215 bin 369, Mısır'da 139 bin 090, Kuzey Afrika ülkelerindeyse 23 bin 367 Suriyeli mülteci bulunuyor.

Suriye'ye komşu ülkeler, kayıtlı mültecilerin yanı sıra yüzbinlerce Suriyelinin de ülke topraklarına sığındığını ve bu göçlerin ağır bir yük oluşturduğunu kaydediyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres, "Suriye krizi karşısında cömert tepki verildi ama, acı olan gerçek şu ki, yapılanlar ihtiyaç duyulanların gerisinde kalıyor." dedi.

BM İnsani İşler ve Acil Yardım Koordinatör Yardımcısı Kyung-wha Kang da, İslam Devleti'nin Suriye'deki sivillere yönelik şiddeti yepyeni boyutlara taşıdığını ve ülkedeki yardım operasyonlarını tehlikeye soktuğunu belirtti.

Dün, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Batı'nın Suriye'deki duruma çözüm bulamamasından üzüntü duyduğunu ve şimdi bunun sonuçlarının açık şekilde görüldüğünü söylemişti.

BBCTürkçe