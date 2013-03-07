Suriyeli mültecilerin sayısı 1 milyona ulaştı

Birleşmiş Milletler, Suriye’den kaçan mültecilerin sayısının bir milyona ulaştığını duyurdu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin verilerine göre, komşu ülkelere sığınan mültecilerin yarısı çocuklardan oluşuyor.

Çoğu 11 yaşın altında olan çocukların, yaşadıklarından ötürü travma geçirdiği belirtiliyor.

Sayıları sene başında büyük artış gösteren mültecilerin büyük bir bölümü Ürdün, Türkiye, Irak ve Mısır’a sığınıyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres, ‘Suriye’nin büyük çaplı bir felakete sürüklendiği’ uyarısında bulunup uluslararası kuruluşların yardım kapasitesinin ‘tehlike sınırlarına dayanacak kadar kısıtlı’ kaldığını söyledi.

“Bu trajedi sona ermeli” mesajı veren Guterres, mülteci akını nedeniyle komşu ülkelerdeki kaynakların da kısıtlı hale geldiğini ifade etti.

Sert geçen kış şartlarıyla mücadele eden mültecilerin çoğu sağlıksız ve zor koşullarda yaşıyor.

Şubat ayından bu yana Lübnan’a sığınan yaklaşık 300 bin mülteci, ülke nüfusunu da yüzde 10 oranında arttırdı.

BM verilerine göre yaklaşık 184 bin mültecinin sığındığı Türkiye, 17 kamp için 600 milyon dolardan fazla harcama yaptı.

BM, Türkiye'nin artan talebi karşılamak için yeni kamplar inşa ettiğini belirtti.

Mülteci sayısı

Ürdün - 324,543

Lübnan - 329,823

Türkiye - 185,205

Irak - 105,326

Mısır - 20,531

Kuzey Afrika - 8,262

Kaynak: UNHCR (1-6 Mart 2013 verileri)

Guterres, “Bu ülkeler, yalnızca sınırlarını Suriyeli mültecilere açık tuttukları ve cömertlikleri için takdir görmekle kalmamalı ayrıca desteklenmelidirler” dedi.

Ürdün Kralı Abdullah, Salı günü yaptığı açıklamada mülteci akınına uğrayan Ürdün, Türkiye ve Lübnan’ın omuzlarındaki ‘ağır yükün’ sırtlanması için diğer ülkelere de destek olmaları çağrısında bulundu.

BM uzmanları, mülteci sayısının 2013 yılının sonuna kadar bir milyona ulaşmasını beklemiyordu.

Bu yılbaşında yaklaşık 400 bin kişi Suriye’yi terk etti.

Ürdün haber ajansı Petra, Salı günü ülkeye 2 bin 257 mültecinin girdiğini duyurdu.

Ürdün’de bulunan yaklaşık 110 bin mülteci, kuzeyde Suriye sınırına yakın Zaateri kampında yaşıyor.

Suriye’de iki yıl önce Devlet Başkanı Beşşar Esed karşıtı çıkan isyanlarda 70 binden fazla kişi hayatını kaybetti.



BBCTürkçe