Suriyeli mültecilerin maliyeti 150 milyon dolara ulaştı!

Çin’de temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye’deki çatışmaların şiddetlenmesi ve gelen sığınmacı sayısının artması üzerine gezisini yarıda kesti. Türkiye'ye gelecek Bakan Davutoğlu, gelişmeleri yakından takip edecek. Erdoğan, 25 bin mültecinin Türkiye'ye maliyetinin 150 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Çin gezisi, Suriye krizinin gölgesinde geçiyor. Bu sabah bir açıklama yapan Başbakan Erdoğan, BM'nin bir an önce devreye girerek hem şiddet hem de Türkiye'ye sığınan Suriyeliler konusunda tedbirlerini artırması çağrısında bulundu.

Erdoğan şu ana kadar Türkiye'ye sığınanların sayısının 25 bini geçtiğini ve bunların faturasının 150 milyon dolara ulaştığını dile getirdi. Başbakan bu hızla giderse yakın zamanda sığınmacıların 100 bini aşmasından endişe ettiklerini belirterek BM'ye çağrıda bulundu.

Bu çağrının ardınan Başbakan'la birlikte Çin’de temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, gezisini yarıda keserek Türkiye'ye dönme kararı aldı.

Ahmet Davutoğlu, gelişmeleri yakından takip etmek üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın heyetinden ayılarak önümüzdeki saatlerde Türkiye'ye dönecek.

Davutoğlu, ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 4 daimi üyesinin dışişleri bakanı ile de telefonla konuştu.

ABD, Rusya, İngiltere ve Çin Dışışleri Bakanı'na Suriye'deki son durumu anlatan Davutoğlu, gelişmelerden kaygı duyduklarını söyledi.

Bu arada, BM ve Arap Birliği'nin Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan da bugün Türkiye'ye gelecek.

Suriye tarafından Kilis'teki konteyner kampa doğru dün açılan ateşte 2 Türk görevli yaralanmıştı. Suriye'den kaçan 2 sığınmacı da hayatını kaybetmişti.

Müzakereşer 14 Nisan'da İstanbul'da

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Davutoğlu, yaptığı açıklamada, İran ile müzakerelerin 14 Nisan’da İstanbul’da yapılacağını da söyledi.

Bakan Ahmet Davutoğlu, “Bölgemiz her türlü kitle imha silahından arındırılmalıdır” diye konuştu.