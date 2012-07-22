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Suriyeli mülteciler isyan çıkardı, polisler silahlarıyla birlikte rehin alındı

Polislerin silahlarıyla birlikte rehin alındığı olaylar, özel harekat polislerinin müdahalesiyle son buldu

22 Temmuz 2012 20:07

Gaziantep'in İslahiye İlçesi’nde Suriyeliler’in bulunduğu mülteci kampında isyan çıktı. Sığınmacılar, Türk bayrağını indirip kendi bayraklarını astı. Polislerin silahlarıyla birlikte rehin alındığı olaylar, özel harekat timlerinin havaya ateş açarak kampa girmesiyle bastırıldı.

 
 
Kadir Çelik'in hürriyet.com.tr'de yer alan haberi şöyle: Toplam 1500 Türkmen’in Lazkiye’den gelip çadır kente yerleştirilmesini protesto eden Suriyeliler, önce yetkilerle tartıştıktan sonra isyan çıkarttı. Yüzlerce Suriyeli, çadır kentte bulunan polisleri rehin alarak silahlarına el koydu. İsyanın duyulması üzerine çok sayıda kişi kamp önüne gelerek içeri girmek istedi. Kavga sırasında nizamiye binasının camlarını kıran Suriyeli mülteciler, kamptaki olay yeri inceleme aracı ve bilgisayarlara hasar verdi. Arbedede 4 jandarma eri ile 4 sivil çeşitli yerlerinden yaralandı.
 
 

Türkler mültecilere saldırmak istedi

 
 
Bunun üzerine Gaziantep ve Nurdağı İlçesi’nden takviye güvenlik gücü istendi. Kampa gelen özel harekat polisleri havaya ateş ederek içeri girdi. Kampa gelen bazı Türkler de Suriyeliler’e saldırmak istedi. Bu arada Suriyeliler kamp girişinde asılı Türk Bayrağı’nı indirerek yerine kendi bayraklarını astı. Ancak, kısa bir süre sonra Türk vatandaşları tarafından indirilip tekrar Türk Bayrağı asıldı.
 

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