Suriyeli mültecilere 35 liraya yelek satan çalışan: Ölümlere çok üzülüyoruz ama ticaret yapıyoruz

İzmir polisi ve Çalışma Bakanlığı, merdivenaltı üretime geçilen ve Ege kıyılarında bakkallarda bile satılan yelekleri bulunduran işyerlerine baskın yaptı. Binlerce sahte yeleğe el konuldu. Mültecilere 35 liraya yeleği satan bir konfeksiyon çalışanı ölümlere çok üzüldüklerini ancak ticaret yaptıklarını söyledi.

Habertürk’ten Neşet Dişkaya imzalı habere göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İzmir polisi, mülteci akınıyla birlikte Ege’de büyük bir kayıtdışı sektör haline gelen “sahte can yeleği” satışına karşı harekete geçti. Özellikle Basmane bölgesinde hemen her işyerinde satılmaya başlanan sahte can yelekleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Denetim ve Gözetim Başkanlığı’ndan 5 kişilik ekip İzmir’e geldi. Ekip, Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Basmane’de can yeleklerini satan işyerlerine şok baskınlar yaptı.

Her yelek için bin 800 lira ceza

İşyerlerinin alt katlarındaki depolarda, piyasadaki lisanslı markaların logoları yapıştırılarak satılmak istenen binlerce sahte can yeleği ele geçirildi. İlk günkü baskınlarda toplam 5 bin can yeleğinin toplatıldığı ve imha edileceği öğrenildi. Sahte olduğu belirlenen her yelek için işyeri sahibine bin 800 lira para cezası kesileceği bildirildi.

Bir işhanına giren Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kapısı kilitli, camları gazete ile örtülmüş ve üzerinde kiralık yazan dükkândan şüphelendi. Önce içinin boş olduğunu belirten işyeri sahibi İ.K., ekiplerin zorlaması üzerine dükkânın kilitlerini açtı. Ekiplerin piyasaya sürülmek üzere hazır bekletilen çok sayıda sahte can yeleğini kimden aldıkları sorusuna işyeri sahibi “Kimin getirdiğini bilmiyorum. Bir adam getirip bıraktı gitti. İsmini bilsem yardımcı olurdum” yanıtını verdi.

Bilgisayar parçalarını satan bir işyerinin önünde yakalanan Suriye vatandaşı Salih M. ise ölüm yeleklerini 35 liraya sattığını söyledi.

“Üzülüyoruz ama ticaret yapıyoruz”

Deposundan yüzlerce sahte can yeleği çıkan başka bir işyeri sahibi ise “Bunlar sahte neden satıyorsun” sorusuna, “Herkes satıyor. Ben neden satmayayım” diyerek cevap verdi. Mültecilere 35 liraya ölüm yeleği satan bir konfeksiyon çalışanı ise ölümlere çok üzüldüklerini ancak ticaret yaptıklarını belirtti.

Aldıkları yüzlerce yeleğe el konan bazı işyeri sahiplerinin, malları 5 kişinin piyasaya sürdüğünü söylediği öğrenildi. Bu kişilerin ihtiyaç üzerine can yeleklerini ayakkabı ve çanta imalathanelerinde belli bir para karşılığında fason olarak diktirip sattığı belirtildi. Ekipler, isimlerini belirlediği bu kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Suya girince batıyor

Aylan Kurdi’nin fotoğrafı bile savaştan kaçan çoğunluğu Suriyeli göçmenleri bu yoldan geri çevirmezken, kaçışın merkez noktalarından İzmir Basmane’de “ölüm yelekleri” 35 ila 80 liradan satııyor. Kullanılmış olanlar ise 20 lira. Yeleklerin çoğunluğunun suya atıldığında, hiç bir ağırlık olmadan bile battığı belirlendi. Suyun üzerinde duramayan ve 35 liraya satılan can yeleklerinin muşambaya gelişigüzel dikildiği ve adeta ölüm yeleği olduğu belirtildi.

90 liradan aşağıya can yeleği olmaz

İzmir’de deniz ekipmanları üretimi yapan bir firmanın sahibi Ali Karakurt, mültecilere satılan sahte yeleklerin üzerine kendi marklarının etiketinin yapıştırıldığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Karakurt, mültecilere 35 liradan satılan tüm yeleklerin sahte olduğunu belirtti. Satandartlara uygun yeleklerin kaldırma kuvveti ve bedene göre değiştiğini bildiren Ali Karakurt, açık denizler için 150 newton’a dayanıklı modellerin kullanılması gerektiğini, bu ürünlerin fiyatının ise 90 liradan başladığını kaydetti. Karakurt, seyyar tezgâhlardaki ürünlerin suya dayanıksız malzemeden yapıldığını vurguladı.