Suriyeli mülteciler ülkelerine geri dönmeye başladı

İslahiye'de Tekel tütün deposundaki çadır kentte kalan Suriyeliler'den 348'i ülkesine döndü.

Suriye'ye gidenler arasında bulunan 2 çocuk babası Muhammed Musa, ülkesindeki evlerinin yakılıp yıkıldığını, çocuklarını ve eşini İslahiye'deki kampta bırakarak Suriye'ye dağlarda savaşmak için geri döndüklerini belirtti.

Musa, "Ölmeye gidiyoruz. Suriye'de ölümler durmadı, savaş devam ediyor. Savaşmaya, oradaki gençlere yardım için gidiyoruz. Allah'tan başka kimsemiz yok" diye konuştu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a müteşekkir olduklarını ifade eden Musa, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in yalan söylediğini, kendisine inanmadıklarını kaydetti.

Bu arada, 348 Suriyeli'nin ayrılmasının ardından çadır kentte 5 bin 794 kişinin kaldığı belirtildi.