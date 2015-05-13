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Suriyeli mülteciler için üniversite kurulacak

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Suriyeli mültecilerin çocukları için daha çok okula ve üniversitelerde kontenjana ihtiyaç olduğunu söyledi

13 Mayıs 2015 01:31

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Milli Eğitim Bakanlığı Tevfik İleri Salonu'nda, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Suriyeli mülteci kamplarındaki çocukların eğitimleriyle ilgili bir soruyu cevaplayan Avcı, kamplarda belediyelerin ve STK'ların açtığı okullarda, Türkiye'nin hassasiyetlerine göre gözden geçirilen Suriye müfredatı ile haftada 5 saat Türkçe dersi okutulduğunu söyledi.

Suriyeli öğrenciler için üniversitelerde ek kontenjan açıldığını belirten Avcı, daha çok okula ve yüksek öğretim görenler için üniversitelerde kontenjana ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, "Türk öğrenciler girdikten sonra ayrıca Suriyeliler için oluşturduğumuz ek kontenjanla alım yapıyoruz. Kimse şu dedikoduyu yapamaz, muhalefette öyle eğilimler gördüğüm için söylüyorum. 'Türk öğrenciler dururken, Suriyeliler eğitim alıyor.' Hayır, Suriyeliler için bilahare kontenjan oluşturuluyor" dedi.

Bakan Avcı, Gaziantep'te öncelikli olarak Suriyeli öğrencilerin okuyacağı Türk-Katar Uluslararası Üniversitesi kurulacağını da açıkladı.

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