Suriyeli mülteciler için acil yardım çağrısı



Suriye içindeki ve komşu ülkelere sığınan yaklaşık 18 milyon mülteci için şimdiye kadar toplanan mali yardımlar ocak ayında tükenmiş olacak. Beşinci yılına giren krizin daha yıllar sürmesinden endişeleniliyor. BM bu durum karşısında önümüzdeki birkaç yılı da kapsayacak bir acil mali yardım planı sundu.

BM ve partner kuruluşların Berlin'de sunduğu plana göre mali kaynak ihtiyacı 8.4 milyar dolar. Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller'in evsahipliğinde düzenlenen uluslararası konferansta , mültecilere yardımlarda yeni bir yapı oluşturulması gerektiği vurgulandı.

‘Her ay para istiyoruz'

Alman Kalkınma Bakanı Gerd Müller, uluslararası toplumun mali yardımlar konusundaki tutumunu eleştirerek, “Her ay uluslararası toplumdan katkıda bulunmalarını istemek zorunda kalmamız kabul edilemez” diye konuştu. Alman bakan, AB'nin de daha fazlasını yapmak zorunda olduğunu vurgulayarak, “bir özel milyarın' yerinde olacağını kaydetti.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres ise mültecilere desteğin, mültecilere kapılarını açan bölge ülkelerde istikrar önlemleri ile birleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de mültecilerin önümüzdeki birkaç yıl için barındırılması ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için uzun vadeli yapılar oluşturulması gerektiğini vurguladı.

En fazla kaynak komşu ülkelere

Yeni yardım planı bir yanda Suriye'deki akut insani ihtiyaçları kapsıyor ve Suriye'de bulunan 12 milyon 200 bin mülteciye yardımı öngörüyor. BM verilerine göre Suriye'dei mülteciler için 2 milyar 900 milyon dolara ihtiyaç var. Suriyeli mülteci akınından en fazla etkilenen komşu ülkeler içinse 5 milyar 500 milyon dolarlık kaynak öngörülüyor. Komşu ülkelere sığınan Suriyeli sayısının kısa süre içinde 4 milyon 300 bine ulaşması bekleniyor.

Alman Dışişleri Bakanlığı, kısa vadeli acil yardımlardan orta ve uzun vadeli desteğe geçilmesi gerektiği görüşünde. Almanya, 800 milyon euroyu aşkın kaynakla, mültecilere en fazla yardımı yapan ülkeler arasında. Alman hükümeti, ekim ayında düzenlenen uluslararası konferansta 2015-2017 yılları arasında 500 milyon euro ek yardım taahhüdünde bulunmuştu.

Sanayi ülkelerinde sadece 250 bin mülteci

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş, milyonlarca Suriyeliyi evinden etti. BM verilerine göre 3,2 milyonu aşkın Suriyeli Lübnan, Ürdün, Türkiye, Irak ve Mısır gibi çevre ülkelere sığınırken, sanayi ülkelerine giden mülteci sayısı sadece 250 bin.

Bu arada mültecilere yardım kuruluşu ProAsyl, Almanya dahil sanayi ülkelerini mülteciler için acil yardıma çağırarak, aksi takdirde insani bir felaket yaşanabileceği uyarısında bulundu. Kuruluş, Irak ve Suriye'den mülteciler önündeki bürokratik engellerin kaldırılmasını ve AB'deki akrabalarının yanına yerleşebilmeleri için vize dağıtımının kolaylaştırılmasını talep etti.