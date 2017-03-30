Suriyeli mülteci sayısı 5 milyonu geçti

Suriye'ye komşu ülkelerin yükünü azaltmak üzere uluslararası toplumun 2018'e kadar 500 bin Suriyeli sığınmacının başka ülkelere yerleştirilmelerini öngören kararının üzerinden tam bir yıl geçti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ise bu bir yıl içinde katedilen yoldan memnun değil. BMMYK'dan yapılan açıklamada Cenevre Konferansı'nda alınan bu karardan sonraki bir yılın oldukça yavaş gerçekleşen gelişmelerle dolu bir tabloya işaret ettiği ifade edildi.

En fazla sığınmacı Türkiye'de

Öte yandan BMMYK'nın verilerine göre, Türkiye, Lübnan, Irak, Ürdün ve Mısır gibi bölge ülkelerde mülteci olarak kayda alınan Suriyeli sığınmacıların sayısı 5 milyonu aştı.

BMMYK sözcüsü bu artışta özellikle Türkiye'de kısa süre önce yaklaşık 10 bin sığınmacının mülteci olarak tanınmasının ve kaydının gerçekleştirilmesinin büyük rol oynadığını ifade etti. Savaşın başlamasından bu yana 3 milyon Suriyeli'ye kapılarını açan Türkiye, bölgede en fazla sığınmacı alan ülke konumunda.

‘'Yasal yollar teşvik edilmeli''

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, uluslarası toplululuğun sığınmacılara yaptığı yardımları artırması gerektiğini ifade etti. Grandi, bir yıl önce en az 500 bin sığınmacı için bölge ülkeler dışında "yeniden yerleştirme" imkânı sağlanmasının hedeflendiğini, ancak bu süre zarfında bu rakamın yalnızca yarısına ulaşıldığını vurguladı.

''Eğer amacımıza ulaşmak istiyorsak 2017 ve sonrasında daha fazla çaba göstermeliyiz'' diye konuşan Grandi, "Birçok devletin kendisinin de deneyimlediği üzere, yeniden yerleştirme sığınmacılara hayatlarını yeniden kurma imkânı vermenin yanı sıra onları kabul eden toplulukları da zenginleştiriyor" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri ayrıca yasal yollardan seyahat ve oturum imkânlarının teşviki talebini tekrarladı. Bu imkânlar özel vize, yüksek öğrenim bursları, aile birleşimi gibi seçenekleri kapsıyor.

Suriye'de Mart 2011'de rejim karşıtı gösterilere müdahalelerle başlayan iç savaşta yaklaşık 400 bin kişinin hayatını kaybettiği sanılıyor. Ülkeden kaçanların yanı sıra 6 milyonu aşkın Suriyelinin de ülke sınırları içinde yerinden edildiği ifade ediliyor.

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dpa/SÖ/HS