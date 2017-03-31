Suriyeli mülteci kendini yaktı

Yunanistan'ın Sakız adasında mülteci başvurusu sonuçlanmayan ve adada tutulan Suriyeli bir sığınmacı durumunu protesto etmek için üzerine benzin dökerek kendini yaktı. Yunan haber ajansı ANA, Atina’daki bir hastaneye kaldırılan mültecinin vücudunun yüzde 90’ının yanık olduğunu bildirdi. Mülteciye yardım etmek isteyen bir polis memuruna da alevlerin sirayet ettiği, polisin yanıklar nedeniyle tedavi altına alındığı öğrenildi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'de paylaşılan bir videoda genç Suriyeli adam bir mülteci kampında elinde bir benzin bidonunu tutarken görülüyor. Adam daha sonra kamptaki diğer mültecilere doğru koşuyor ve bu esnada alev alıyor.

Yunan adalarında şu anda binlerce kişi kamplarda tutuluyor. Mültecilerin müracaatlarının incelenmesi bazen aylarca sürüyor. İnsani yardım örgütleri bu mülteci kamplarındaki insan onuruna aykırı ortamları sık sık eleştiriyorlar.

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AFP/ÇA/GA