Suriyeli muhaliflere uçaksavar füzelerini Türkiye mi verdi?

NBC News'e konuşan Batılı bir kaynak, Türkiye üzerinden silahlı militanlara iki düzine kadar uçaksavar füzesi ulaştırıldığını öne sürdü. Ancak, muhaliflere sağlanan füzelerin niteliğiyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Suriye ordusu ile muhalifler arasında Halep'in kontrolü için yaşanan çatışmalar devam ederken, Türkiye üzerinden muhaliflere uçaksavar füzeleri ulaştırıldığı iddia ediliyor. Birleşmiş Milletler, Suriye ordusunun operasyonlarda uçak kullandığını ve muhaliflerinde ağır silahlara sahip olduğunu açıkladı.

'Muhaliflerin tankıda var'

BM'nin Suriye'deki gözlemcileri, muhaliflerin de elinde tank gibi ağır silahların bulunduğunu belirtti.

AFP'ye konuşan Suriyeli bir güvenlik yetkilisi çatışmalarda isyancıların konuşlandığı mahalleleri bombaladıklarını doğruladı. Ancak kaynak, mahalle sakinlerinin bölgeyi terk etmesi için yeterli zaman tanındığını ileri sürdü.

'Halk okullara ve camilere sığındı'

Çatışmalar nedeniyle 2.5 milyon nüfusa sahip Halep'ten 200 bin kişinin kaçtığı belirtiliyor. Kaçanların bir kısmı Suriye tarafından camiler, okullar ve kampüslerde oluşturulan güvenli bölgelere sığınıyor.

Şiddetli çatışmalara sahne olan ve dün Suriye ordusunun kontrolü ele geçirdiği iddia edilen Selahaddin semtinin hayalet kente dönüştüğü ve buradaki birçok binanın enkaz haline geldiği belirtiliyor.

Öte yandan bölgedeki AFP muhabiri, kentin güneyindeki bir polis merkezinin muhalifler tarafından ele geçirildiğini doğruladı.

'Halep'in kaderini belirleyecek'

Ancak çatışmalar kentin 20 kilometre kuzeyindeki, sınır geçiş noktası Anadan'da yoğunlaşmış durumda. Dün silahlı militanların buradaki ordu birliklerini yenilgiye uğrattığı ve kontrolü ele geçirdikleri açıklanmıştı. Ancak Suriye bu iddiaları doğrulamadı.

Halep'in kuzey bölgeleri kent içindeki isyancıların Türkiye'ye kadar uzanan ikmal yollarının en önemli halkasını oluşturuyor. Suriye ordusu bu hattı kesebilirse Halep'teki muhalifler kuşatılmış olacak.