Suriyeli muhaliflerin katılmadığı Astana görüşmeleri başladı

Suriye’deki ateşkesi sağlamlaştırmaya yönelik Astana görüşmeleri başladı. Garantör ülkeler Rusya, Türkiye ve İran’ın yanı sıra rejimin heyeti de görüşmelere katılıyor. Astana toplantıları için görevlendirilen muhalefet heyeti, ülkede ateşkese rağmen devam eden bombardımanı protesto olarak zirveye katılmama kararı aldı. Ancak Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Suriye’nin güneyindeki muhalif grupların temsilcilerinin görüşmelerin ikinci günündeki toplantıya katılacağını söyledi. Ayrıca Suriye Kürt Ulusal Konseyi Başkanı İbrahim Biro, “4. Astana görüşmeleri askeri olacağı için önümüzdeki görüşmelere katılmayacağız” dedi.

Türkiye'yi, Astana'da Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal temsil ediyor. Al Jazeera'nın haberine göre, iki gün sürecek görüşmeler taraflar arasında ikili ve üçlü kapalı toplantılar şeklinde gerçekleşiyor. Tüm katılımcıların büyük masa etrafında toplanacağı oturum ise çarşamba günü düzenlenecek.

Cenevre’deki siyasi çözüm müzakereleri ise 23 Mart’ta yeniden başlatılacak.

Astana süreci

Astana toplantılarının ilki, Türkiye ve Rusya öncülüğünde 23-24 Ocak'ta düzenlenmişti.

İki ülke garantörlüğünde 30 Aralık 2016'da ilan edilen ateşkesin güçlendirilmesi gündemiyle toplanan heyetler, ateşkesi izlemek için İran'ın da dâhil olduğu üçlü mekanizma kurulması konusunda anlaşmıştı.

6 Şubat'ta yalnızca garantör ülkelerin katıldığı toplantıda izleme mekanizmasına ilişkin teknik detaylar ele alınmıştı.

15-16 Şubat'taki ikinci toplantıda, muhalifler ve rejim heyetleri de dâhil tüm taraflar, ateşkesi güçlendirmek için yeniden bir araya gelmişti.

Birleşmiş Milletler gözetiminde İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen görüşmelerin gündemini siyasi geçişin uygulanması oluşturuyor.

Astana toplantıları ise Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde siyasi geçiş için gerekli genel ateşkes ortamını sağlamak için düzenleniyor.