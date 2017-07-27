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Dünya

Suriyeli muhaliflerin BM başvurusu: YPG ve PYD terör örgütü listesine alınsın

YPG’nin işlediği suçların araştırılması için bir komite kurulması talep edildi

27 Temmuz 2017 13:47

Suriyeli muhaliflerin Türkiye destekli siyasi oluşumu Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), YPG ve PYD’nin terör örgütleri listesine alınması için BM Güvenlik Konseyi’ne başvuruda bulunduğu öne sürüldü. Başvuruda, YPG’yle Beşar Esad yönetimi arasında gizli bir anlaşma olduğu savunuldu; YPG’nin ‘PKK’nin Suriye kolu olduğu’ belirtildi.

Duvar'da yer alan habere göre Londra’da yayın yapan Suudi gazetesi Şark ül Evsat’ın haberi, başvuruda ‘Esad rejimi ile YPG arasında Rusya arabuluculuğunda yapılan açık ve resmi bir anlaşma bulunduğu’ iddia edildiğini; Rakka’nın güneyinde ve doğusunda Suriye Demokratik Güçleri kontrolündeki bölgelerin Suriye ordusuna teslim edileceği savunulduğunu yazdı.

BM Güvenlik Konseyi’nden ayrıca, ‘YPG’nin işlediği suçların araştırılması için bir komite kurulması’ talep edildi.

Şark ül Evsat’ın haberine göre, başvuru metninin bir bölümünde ‘YPG’nin PKK’nin Suriye kolu olduğu’ gerekçesiyle terör listesine alınması talep edildi.

Suriye’de siyasi muhalefetin çatı örgütü olarak görülen SMDK, 2012’de Katar’ın başkenti Doha’da kurulmuştu. 

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