Suriyeli muhaliflerin ajanı: Türkiye'de eğitildim

Türkiye'de, kendisi gibi eğitimsiz olanlar için özel bir eğitim programı düzenlendiğini ve Türk ordusunun yönettiği gizli merkezler olduğunu söyleyen Thwaiba Kanafani, "Türk insanı bize gerçekten yardımcı oluyor. Pek çok insan bu merkezlerde eğitim alıyor. Eğitim gerçekten profesyonel olarak yapılıyor. Her gün sadece dört saat uyumamıza izin veriliyor. Dağ tırmanışları yapmak zorundasınız, silah eğitimi alıyorsunuz. Gerçekten çok zor bir şey" dedi.

Richard Galpin'in BBC Türkçe'de yer alan haberine göre; Suriyeli gerillalara askeri destek ve haberleşme olanaklarının sunulduğu söylenen ve "gizli sinir merkezi" olarak anılan bu oluşumu Katar ve Suudi Arabistan’ın da desteklediği iddia ediliyor.

İddialara göre merkez Adana'da

İddialara göre adı geçen merkez Adana'da kuruldu. Sözü edilen ülkeler ise, böyle bir eğitim merkezi olduğu haberini doğrulamıyor. Öte yandan, Suriyeli muhalif kaynaklar yaptıkları açıklamada, İstanbul 'da yabancılarla görüşme yapmak için son haftalarda davet aldıklarını, bu toplantılarda,Türkiye 'deki "operasyon odası"na Suriye'nin çeşitli kentlerinden eleman istihdam edilmesinin tartışıldığını söylüyor. Bununla, gerilla eylemleri ile silah sevkıyatının planlanması ve koordinasyonu hedefleniyor.

Türkiye silah desteği iddialarına ne dedi?

Türkiye, Suriyeli gerillalara silah sağladığı yolundaki iddiaları net bir şekilde yalanlıyor. Birleşmiş Milletler’in Suriye krizinin çözümü konusunda başarısız kalmasının, bazı ülkelerin tek taraflı olarak yardıma yönelmesine yol açtığı söyleniyor. Son olarak ABD Başkanı Barack Obama'nın Suriyeli muhaliflere destek verilmesini öngören bir kararnameyi imzaladığı haberleri çıktı. İngiltere hükümeti de cuma günü açıklama yaparak önümüzdeki aylarda silahlı muhaliflere haberleşme teçhizatı sağlayacağını açıkladı. Silahlı muhalefet, uluslararası toplumun daha gelişkin silahlar sağlaması, tanksavar ve uçaksavarlar ulaştırması için aylardır çağrı yapıyor. Böylece çatışmayı kendi lehlerine çevirebileceklerine inanıyorlar.



Suriye ordusunun elinde ağır silahlı savaş helikopterleri, savaş uçakları bulunuyor. Bunlarla, silahlı muhaliflerin elindeki konumları vurabiliyorlar ve bütün operasyonlarda tanklar da kullanılıyor. Ancak bugüne kadar hiç bir ülke açık bir şekilde silahlı muhalifleri desteklemedi. Suriye'ye gönderilecek silahların, örneğin Cihadistler gibi, yanlış ellere geçmesinden endişe ediliyor.

'Suriye'de casusluk yaptım'

Thwaiba Kanafani, Özgür Suriye Ordusu'na haziran ayında katıldı ve kendisinden tehlikeli bir rol üstlenmesi istendi. Erkeklere nazaran kadınlar Halep sokaklarında daha serbest hareket edebiliyordu. "Benimle birlikte pek çok kadın çalıştı ve casusluk faaliyetleri yürüttük" dedi. "Üst düzeydeki resmi yetkililer hakkında casusluk yapıp, Özgür Suriye Ordusu’nun bu insanları yakalamasına yardımcı olmaya çalıştık." diye belirtti.

Kanafani, birkaç ay öncesine kadar eşi, altı yaşındaki oğlu ve üç yaşındaki kızıyla Kanada’da olağan bir yaşam sürdürüyordu.