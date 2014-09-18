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Dünya

Suriyeli muhalifleri ABD eğitecek

ABD Temsilciler Meclisi, Suriyeli muhaliflere askeri desteği onayladı.

18 Eylül 2014 10:18

ABD Temsilciler Meclisi, Suriyeli muhaliflere askeri ekipman ve eğitim verilmesini öngören düzenlemeyi onayladı.

ABD Başkanı Barack Obama'ya Suriye'deki ılımlı muhaliflere eğitim ve askeri ekipman sağlamak için yetki verilmesini öngören düzenleme Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda ele alındı. Obama'ya 11 Aralık'a kadar yetki veren düzenleme, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta bulunduğu Temsilciler Meclisi'nde 156'ya karşı 273 oyla kabul edildi.

Düzenleme, hükümetin fonlanmasına yönelik daha geniş kapsamlı harcama tasarısının içine değişiklik önergesi olarak ilave edildi. Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Buck McKeon tarafından hazırlanan 7 sayfalık değişiklik önergesinin, Suriyeli muhaliflere ekipman ve eğitim sağlamada Obama yönetimine sınırsız yetki verilmesinden endişe duyan milletvekillerinin bu endişelerini gidermeye yönelik bir takım kısıtlamalar içerdiği gözleniyor.

Önergede, ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel'a, muhaliflere herhangi bir eğitim faaliyetine başlamadan en az 15 gün önce Kongre üyelerini bilgilendirmesi zorunluluğu yer alıyor. Ayrıca, Pentagon, milletvekillerine her 90 günde bir muhaliflere yönelik faaliyetlerle ilgili son bilgileri içeren rapor sunmakla yükümlü kılınıyor.

Suriye'ye ABD muharip askerlerinin gönderilmesine de "yeşil ışık" yakmayan düzenlemenin yarın da Senato Genel Kurulu'nda onaylanması bekleniyor. Demokratların çoğunluğunda bulunan Senato'da da düzenlenme onaylanırsa, imza için Başkan Obama'ya gidecek.

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