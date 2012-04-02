Suriyeli muhaliflere maaş bağlanacak

Suriye Ulusal Konseyi (SUK) İstanbul'da düzenlenen "Suriye'nin Dostları" toplantısında saf değiştiren Suriyeli askerlere de para ödeneceğini bildirdi.

Delegeler, bu paranın zengin Körfez ülkelerinden geleceğini söyledi. Bu amaçla Suriye Ulusal Konseyi'ne her ay milyonlarca dolar gönderileceği belirtiliyor.

Toplantıda Suriye Ulusal Konseyi, Suriyelilerin 'meşru temsilcisi' olarak tanındı.

Şam, 70 kadar Batılı ve Arap dışişleri bakanının katıldığı toplantıyı "Suriye'nin düşmanları toplantısı" diye niteledi.

Rusya, Çin ve İran zirveye katılmadı.



'Annan planı açık uçlu değil'



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Şam'ın kabul ettiği, altı maddelik barış planının açık uçlu olmadığını söyledi.

Arap Birliği ve BM’nin Suriye özel temsilcisi Kofi Annan’ın hazırladığı plan, BM gözetiminde tüm tarafların şiddete son vermelerini öngörüyor.

Plan, askerlerin ve ağır silahların kentlerden çekilmesini, mahkumların serbest bırakılmasını, insani yardımlara izin verilmesini ve gazetecilere yönelik sınırlamaların kaldırılmasını içeriyor.

ABD Dışişleri Bakanı da Esad yönetimini uyararak "bahane ve oyalamaları" kabul etmeyeceklerini belirterek "Artık karar zamanı" dedi.

SUK Başkanı Burhan Galiyun, "Konsey, Özgür Suriye Ordusu mensubu tüm subay, asker ve diğer kişilere düzenli bir maaş bağlayacak." dedi.

Suriye Ulusal Konseyi'nin bir temsilcisi BBC'ye, daha fazla parasal kaynağın, dağınık haldeki Özgür Suriye Ordusu'nun kontrollü bir güce dönüşmesini sağlayabileceğini ve Suriye ordusundan kopmaları teşvik edebileceğini umduğunu söyledi.

Toplantıda, özellikle Suudi Arabistan gibi bazı ülkeler, Suriye'deki isyancıların silahlandırılması çağrısında bulundu.

Ancak aralarında Türkiye ve ABD'nin de bulunduğu bazı ülkeler, topyekûn bir iç savaşa yol açabileceği kaygısıyla buna karşı çıkıyor.

BM, Esad rejimine karşı bir yıl önce başlayan ayaklanmada en az 9000 kişinin hayatını kaybettiğini tahmin ediyor.