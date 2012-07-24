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Dünya

Suriyeli muhaliflerden Yemen modeline onay

Suriyeli muhalifler ilk kez 'Yemen modeli' olarak bilinen rejim üyelerinden birinin liderliğindeki geçiş hükümetine onay verdi

24 Temmuz 2012 15:36

Suriyeli muhalifler, Esed rejimindeki bir üyenin liderliğindeki geçiş hükümetini kabul edebileceklerini açıkladı. Muhalifler, Beşşar Esed'in iktidarı bırakmasını ise şart olarak koştular.
 
Suriyeli muhalifler ilk kez "Yemen modeli" olarak bilinen rejim üyelerinden birinin liderliğindeki geçiş hükümetine onay verdi. Suriyeli muhalifler, geçiş hükümetine onaya ise, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in iktidarı bırakmasını şart koştu.

Suriye Ulusal Konseyi sözcüsü Georges Sabra, "Esed'in iktidarı bırakarak, yönetimi rejim üyelerinden birine vermesini kabul ediyoruz. Söz konusu üye, Yemen'de olduğu gibi geçiş sürecinde liderlik yapabilir" dedi.


'Kanlı eylemlere karışmamış olmalı'


Suriye Ulusal Konseyi Başkanı Abdülbasid Seyda da, daha önce yaptığı açıklamada, Esed rejiminden bir ismin geçiş sürecini yönetebileceğini ancak bu kişinin yönetimin "kanlı eylemlerine karışmamış" bir isim olması gerektiğini söylemişti.


Yemen modeli


Yemen'de Arap Baharı sonrasında başlayan halk isyanı, Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in görevini yardımcısına bırakmasıyla durmuştu.


Savaş gemisinden balıkçılara ateş


Lübnan-Suriye sınırında, Esad'e bağlı ordu güçleriyle muhalifler arasındaki çatışmalar devam ederken, Suriye savaş gemisinden Lübnanlı balıkçı teknelerine ateş açıldığı iddia edildi.

Teknelerine Suriye savaş gemisinden ateş açılan Lübnanlı balıkçıların, ağlarını bırakarak Akkar kıyılarını terk ettiği ileri sürüldü. etti.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Esed yönetimine bağlı ordu arasında devam eden çatışmalar sırasında, Lübnan'ın kuzeyine iki bomba düştüğü belirtildi.


'27 kişi öldürüldü'


Muhaliflerin oluşturduğu Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü (SNHR), Esad yönetimine bağlı ordunun ülkenin çeşitli kentlerinde muhaliflere yönelik ağır silahlarla düzenlediği operasyonlarda ve çıkan çatışmalarda 27 kişinin öldüğünü iddia etti.

Örgüt, Hama'da 8, İdlib'te 7, Halep'te 6, Humus'ta 3, başkent Şam'ın çevre mahallelerinde 2 ve Dera'da 1 kişi olmak üzere ülke genelindeki çatışmalarda 27 kişinin hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

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