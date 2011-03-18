-SURİYELİ MUHALİFLERDEN KAHİRE'DE GÖSTERİ KAHİRE (A.A) - 18.03.2011 - Suriye'nin Kahire Büyükelçiliği önünde, bir grup Suriyeli ve Mısırlı muhalif, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın istifasını isteyerek gösteri yaptı. Mısır'da Arapça ve İngilizce yayımlanan bağımsız El Masri El Yovm gazetesinin haberine göre, elçilik önünde gösteri yapan Suriyeliler'e, az sayıda Mısırlı muhalif de destek verdi, elçilik binasına giren bazı göstericiler ile Suriye Büyükelçiliği görevlileri arasında çatışma çıktı. Elçilik personeli ile protestocular arasında çıkan olaylarda, Hani El Milh isimli Mısırlı bir muhalifin, elçilik personeli tarafından hastanelik oluncaya kadar dövüldüğü ileri sürüldü. Elçiliğe giren bir başka Mısır vatandaşının ise elçilik görevlileri tarafından yakalanarak Mısır askeri polisine teslim edildiği kaydedildi. Gösteri yapan muhalifler, olaylar nedeniyle Suriye Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesini istedi, Hişam Mübarek Hukuk Bürosu'nda yetki vererek kendilerini koruyamadığı için Mısır Hükümeti aleyhine dava açılmasını talep ettiler. -MISIR'DAKİ REFERANDUM- Mısır Yüksek Askeri Konseyi, Mısır Anayasası'nın bazı maddelerindeki değişikliğin oylanacağı referandum ile ilgili medyaya, "Cumartesi günü yapılması planlanan halk oylamasını, olumlu ya da olumsuz etkileyecek, tavsiye, analiz ve görüşleri yayınlamaktan kaçının" çağrısında bulundu. Mısır'ın resmi Nil televizyonunda yayınlanan habere göre, Yüksek Askeri Konsey tarafından yayımlanan basın bildirisinde, referandumun ile ilgili sürecin ve yasakların, bu gün sabah saatlerinde başlamak kaydı ile oylamanın tamamlanacağı Cumartesi akşam saatlerine kadar süreceği hatırlatılarak, medyanın da bu yasaklara ve sürece uygun yayınlarda bulunması gerektiği vurgulandı. Bildiride, referandumun demokratik bir ortam oluşturmaya çalıştığı ifade edilerek, medyadan, referandum boyunca sadece halkın oylamaya katılmasını teşvik etmesi istendi.