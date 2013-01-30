Suriyeli muhaliflerden Esed'e: Görüşmeye hazırız, İstanbul'da buluşalım!

Suriyeli muhaliflerden çok kritik bir açıklama geldi. Muhalif lider Muaz el Hatib, Suriye devrimin başından bu yana Devlet Başkanı Beşşar Esed ile görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

El Hatib, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, gözaltındaki muhaliflerin serbest bırakılması ve sürgündeki Suriyelilerin pasaportlarının yurt dışındaki elçiliklerde yenilenmesi halinde Esad rejiminden yetkililerle doğrudan temas kurmaya hazır olduklarını belirtti.

‘Temaslar İstanbul, Kahire ya da Tunus'ta gerçekleştirilebilir'

Muhalif lider, söz konusu temasların İstanbul, Kahire ya da Tunus'ta gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

"Suriye'deki rejimin muhalefete diyalog çağrısında bulunduğunu medya sayesinde öğrendim" diyen El Hatib, "Halkımızın bedelini kanıyla ödediği özgürlük mücadelesi karşılığında pazarlık yapmak kimsenin hakkı değildir. Ancak rejim temsilcileriyle masaya oturmadan önce temel şartlarımız var" ifadesini kullandı.

El Hatib, Suriye'deki krize "siyasi bir çözüm bulmak için ortaya konan bir iyi niyet girişimi" olarak tanımladığı teklifinin, daha fazla kan dökülmesini engelleyecek bir geçiş dönemine hazırlık yapılmasına imkan vermesini hedeflediğini söyledi.