Suriyeli muhalifler Halep'in Selahaddin Mahallesi'nden çekildi

Suriye'nin Halep kentinde orduyla muhalifler arasındaki çatışmalar devam ediyor. Muhalifler, Halep'in Selahaddin mahallesinden çekildiklerini doğruladı. Esed, firar eden eski başbakan Hicap yerine, Sağlık Bakanı Vail Nadir Halki'yi atadı.

Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'te Esed'e bağlı Suriye ordusu ile muhaliflerin oluşturduğu Özgür Suriye ordusu arasındaki çatışmalar sürüyor. Yoğun çatışmaların yaşandığı Selahaddin mahallesinden muhalifler çekilmek zorunda kaldı.

Özgür Suriye Ordusu komutanı Ebu Ali, "Özgür Suriye Ordusunun bazı savaşçıları Selahaddin'den çekildi" dedi. Çatışmaların yoğun yaşandığı iki caddeden çekilmek zorunda kaldıklarını dile getiren Ebu Ali, yeni bir saldırı başlatmak için organize olduklarını söyledi.

Esed yeni başbakan atadı

Suriye Devlet başkanı Beşşar Esed ise, hafta başında firar ederek muhaliflere katılan Başbakan Riyad Hicab yerine atama yaptı. Suriye devlet televizyonu, Sağlık Bakanı Vail Nadir Halki'yi başbakan olarak atadığını duyurdu.

Hicab'ın yurtdışına kaçmasının ardından Başbakan Birinci Yardımcısı Ömer Galvancı, geçici olarak başbakanlığa atanmıştı.

Sınır kapısında çatışma

Suriye ordusu ile muhalifler arasında gece Türkiye sınırında çıkan çatışmalar nedeniyle Yayladağı Sınır Kapısı'nda giriş-çıkışlar da durma noktasına geldi.

Suriye ordusunun kontrolündeki Kesep Sınır Kapısı mevkisinde Suriye ordusu ile muhalifler arasında gece çıkan çatışmalar, sabah saatlerinde yerini sessizliği bıraktı. Çatışmalar nedeniyle Yayladağı Sınır Kapısı'ndaki giriş çıkışlar durma noktasına geldi.

Yetkililer, çatışmaların ardından Yayladağı Sınır Kapısı'ndan çok az sayıda kişinin giriş ve çıkış yaptığını açıkladı.

Yayladağı Sınır Kapısı'ndaki görevlilerin de Suriye'ye geçmek isteyen vatandaşları, Suriye'deki durum hakkında uyardığı öğrenildi.

Operasyonlarda 150 kişi öldürüldü

Suriye ordusunun, muhaliflerin yoğun olduğu kentlerde savaş uçakları ve helikopterlerle düzenlediği operasyonlarda, çoğu Halep'te 150 kişinin öldürüldüğü iddia edildi.

Muhaliflerin oluşturduğu İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, Halep'te, savaş uçakları ve helikopter destekli operasyonlarda 42 kişinin yaşamını yitirdiğini birçok bölgenin de bombalandığını ileri sürdü.