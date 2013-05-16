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Dünya

'Suriyeli muhalifler Türkiye'ye kaçak ham petrol satıyor'

Suriye'nin kuzeyindeki petrol kuyularında üretilen varillerin 13 dolardan Türkiye'ye satıldığı iddia edildi

16 Mayıs 2013 14:41

Suriyeli muhaliflerin kuzeydeki petrol kuyularını ele geçirerek Türkiye'ye ham petrol sattıkları ileri sürüldü. İslamcı Liva el İslam örgütünün kontrolunde olduğu söylenen kuyularda üretilen ham petrolun varil başına 13 dolardan satıldığı iddia edildi. Ham petrolun piyasa değeri 100 dolar civarında.

Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre, Rakka'daki El Thura petrol sahasında tanklara doldurulan petrolün Suriyeli şoförler tarafından Tel Abyad sınır kapısını getirildiği ve buradandan da Türk kaçakçılara satıldığı iddia edildi. Liva el İslam'ın çok ucuza sattığı petrol karşılığında küçük çaplı teçhizat ve malzemeler aldığı ifade edildi.

Konuyla ilgili Der Spiegel'a konuşan Liva el İslam'ın yerel liderlerinden Ebu Hamid, "Çıkardığımız petrolü yerel ve uluslararası piyasada satmak için elimizden geleni yapıyoruz. İktidarın olmadığı bir bölgede, halka yardım için mücadele ediyoruz" dedi.

Avrupa Birliği Nisan ayı sonunda aldığı bir kararla, Suriyeli muhaliflerin petrol satmasının önünü açmak için ambargoyu kaldırdığını açıkladı. Uzmanlar, muhaliflerin iyi bir organizasyonla günde 30 bin varil petrol satabileceğini ifade ediyor. 60-70 dolar bandında söz konusu petrolün varilini satmaları halinde ise, ayda 20 milyon dolar gelir elde edebilirler.

Ancak Suriyeli muhaliflerin askeri lideri Selim İdris, kuzeydeki petrol sahalarını işletebilmek için 30 bin silahlı güce ihtiyaç duyduklarını belirtiyor. İdris, petrol sahalarını şimdiki şartlarda kontrol etmelerinin mümkün olmadığını belirtiyor.

Uzmanlar ise, Şam'da iktidar değişikliği olsa bile, bölgedeki petrol sahalarını işletmek için ilegal örgütlerin mücadeleye devam edeceğini ileri sürüyor.

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