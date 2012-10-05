Suriyeli muhalifler: Türk subaylara Google’dan yardım ettik

Wall Street Journal gazetesine konuşan Suriyeli muhalifler, Türkiye'nin Suriye hedeflerine düzenlendiği operasyonlarda, aralarında bir albay ve üsteğmenin de bulunduğu 14 askerin öldüğünü, 25 askerin de yaralandığını iddia etti. Muhalifler ayrıca, vurulan Suriye üssünün koordinatlarını Google'dan bakıp Türk subaylara söylediklerini öne sürdü.

Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki silahlı muhaliflerin sözcüsü Ayham el Halef, rejim güçlerinin verdiği zayiat konusundaki bilgileri, Türkiye'nin vurduğu topçu üssünden kaçarak saf değiştiren Suriyeli bir subaydan aldıklarını söyledi.

Türk obüslerinin gerçekleştirdiği bombardımanlar sırasında kaçtığı öne sürülen subayın iddiasına göre, 14 askerin öldüğü üsteki dört güvenlik aracı, bir zırhlı personel taşıma aracı ve bir tank da tahrip oldu. Suriyeli subay, ikisi ağır olmak üzere 25 askerin de yaralandığını ifade etti.

Muhalifler, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düşen havan mermilerinin beş Türk vatandaşının ölümüne neden olmasının ardından gerçekleştirilen bombardımanlar sırasında üste 250 Suriyeli askerin bulunduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

Wall Street Journal'daki (WSJ) haberde, TSK'nın hedef aldığı Suriye üssünün, Tel Abyad sınır kapısının geçtiğimiz ay muhaliflerin eline geçmesinin ardından kurulduğu belirtildi.

'Google'dan aratıp söyledik'

WSJ'ye konuşan muhalifler ayrıca, Tel Abyad'daki askeri üssün koordinatlarının bulunması konusunda Türk ordusuna yardımcı olduklarını öne sürdü.

Türkiye'nin bombardımana başlamasının ardından Esad güçlerinin topçu üssünün yerini değiştirdiğini iddia eden El Halef, "Türk ordusu, Faruk Tugayı ile temas halindeydi" dedi. El Halef, "Türk subaylarla birlikte organize olduk. Böylece sabah onlar vurdu sonra da biz saldırdık" diye konuştu.

El Halef, New York Times'a yaptığı açıklamada ise bir Türk subayıyla arasında şöyle bir diyalog geçtiğini iddia etti:

"Bozuk bir Arap aksanıyla konuşuyordu. Topçu bataryalarının tam yeri konusunda benden yardım talep etti. Ben de üssün yerini Google'da arattım. Sonra da yer ve mesafe konusundaki tam detayları onlara verdim."

Başbakanlık, Suriye'de vurulan askeri hedeflerin yerlerinin radarlarla tespit edildiğini açıklamıştı.