Suriyeli muhalifler temsilcilik istedi

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşen Suriyeli muhalifler, Türkiye'de temsilcilik açma yönündeki isteklerini tekrarladı. Temsilcilik konusundaki çalışmalar sürüyor ancak yer ve zaman henüz belli değil.



Dipplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye muhalefetine mensup grupların oluşturduğu Suriye Ulusal Konseyi üyeleriyle dün gece bir araya gelen Davutoğlu, Suriye'nin geleceğinin yine Suriye halkı tarafından belirlenmesi yönündeki ilkesini tekrarladı.



Görüşmede Suriye muhalefeti Arap Birliği'nin aldığı kararla bu çerçevede yapılan görüşmeleri önemsediklerini ve bu tür görüşmelerde bulunmayı arzuladıklarını belirterek, Türkiye'de de temsilcilik açma yönündeki isteklerini yineledi.

Temsilcilik için yer ve zaman belli değil



Suriyeli muhaliflerin Türkiye'de temsilcilik açması konusundaki çalışmaların süreceği ancak temsilcilik için yer ve zamanın henüz belli olmadığı belirtildi.



Suriye'deki durum ve insan hakları ihlalleri gibi konuların da ele alındığı görüşmede, Suriyeli muhalifler Almanya ve Rusya'da yapacakları temaslar hakkında da Davutoğlu'na bilgi verdi.

Rusya: Suriye'nin üyeliğinin askıya alınması yanlış karar



Rusya, Arap Birliği'nin Suriye'nin üyeliğini askıya almasına karşı olduğunu açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Arap Birliği'nin Suriye'nin üyeliğini askıya almasının yanlış bir karar olduğunu söyledi.



Lavrov, Batılı ülkelerin, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ı iktidardan uzaklaştırmak için Suriyeli muhalifleri kullandığını belirtti.

Arap Birliği şimdilik Suriyeli muhalifleri tanımıyor



Suriye'nin üyeliğini askıya alan Arap Birliği'nin ise bu aşamada Suriyeli muhaliflere tanımayacağı belirtildi.



