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Dünya

Suriyeli muhalifler: SDG ordusu bölünme getirir

Suriyeli muhaliflerin müzakere heyeti Başkanı Nasr Hariri, Soçi'de düzenlenmesi planlanan Suriye Halklarının Kongresi'ne katılımlarının şu an için muhtemel görünmediğini söyledi

16 Ocak 2018 19:16

Cenevre sürecine katılan Suriyeli muhaliflerin müzakere heyeti Başkanı Nasr Hariri, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde 30 bin kişilik ordu kurma kararını eleştirdi. Hariri, YPG'nin liderliğinde, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) komutası altında olacak olan sınır güvenlik gücünün, Suriye’nin bölünmesine kapı aralayacağını savundu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Cenevre sürecine katılan Suriyeli muhaliflerin müzakere heyeti Başkanı Nasr Hariri, ABD’nin, Suriye’de “sınır güvenlik gücü” kurulmasına yönelik planlarlarıyla ilgili Reuters’a açıklama yaptı. Hariri, “Böyle bir ordu kurmanın yararı nedir? Bölgede devam eden mücadelelere kapıyı açacaktır. Suriye’nin bölünmesine kapı açabilir” dedi.

Hariri, Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenmesi planlanan Suriye Halklarının Kongresi’ne katılımlarının şu an için muhtemel görünmediğini söyledi.

Hariri, ABD ve AB’nin siyasi çözüm için Beşar Esad yönetimi ile Rusya ve İran’a baskı yapması gerektiğini de savundu. 

 

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