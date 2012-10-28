Suriyeli muhalifler: Savaş uçakları Şam yakınlarını vurdu

Suriye'de ateşkese rağmen şiddet olayları sürüyor. Suriye savaş uçaklarının başkent Şam yakınlarını vurduğu belirtiliyor.

Suriyeli muhaliflere göre, Suriye ordusunun Şam'daki Sünni semtlere yönelik hava saldırısı devam ediyor. Rus yapımı Suriye savaş uçakları, Şam'ın doğu banliyölerini vurdu. Muhaliflere göre, hedef alınan bölgelerde patlamalar meydana geldi.

Özel Suriye temsilcisi Lahdar Brahimi'nin girişimiyle Suriye'de Kurban Bayramı boyunca Esad güçleri ile muhalifler arasında ateşkes ilan edilmişti. Ancak buna karşın çatışmalar durmadı.

Suriye İnsan Hakları Örgütü, dün yaptığı açıklamada, bayram boyunca ülke genelinde ölenlerin sayısının 150'ye yükseldiğini belirtmişti.