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BBC Türkçe

Suriyeli muhalifler Londra'da 'Esad'sız gelecek' arayışında

Londra'da Suriye'nin Dostları gurubu ve Suriyeli muhaliflerin katıldığı toplantıda siyasi geçiş süreci önerisi ele alınacak. Toplantıya Suriye hükümeti temsilcileri katılmıyor.

07 Eylül 2016 15:00

Suriye krizine çözüm bulmak amacıyla Batılı dışişleri bakanları, Arap ülkeleri ve Suriyeli muhaliflerin temsilcilerinin katıldığı bir toplantı bugün Londra'da başlıyor.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılması bekleniyor.

Muhaliflerin farklı fraksiyonlarını temsil eden şemsiye örgüt Yüksek Müzakere Komitesi'nin katılacağı toplantıya İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ev sahipliği yapıyor.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın temsilcilerinin bulunmadığı toplantıda Suriye'de beş yıldır süren iç savaşı bitirmek için siyasi geçişe yönelik yeni bir plan ele alınacak.

Toplantıya Suriye'nin Dostları grubunun dışişleri bakanları katılacak.

Suriye'nin Dostları Mısır, Fransa, Almanya, İtalya, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve ABD'den oluşuyor.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel El-Jubeyir toplantı öncesi BBC'ye açıklamasında hala siyasi bir çözüme inandığını ve güçlerinin ilerlemesine karşın Esad'ın "avantaj ya da zafer içinde" olmadığını söyledi.

Jubeyir "Ama eğer Esad inat etmeyi sürdürür ve ciddi biçimde söz vermezse askeri eylemlerin arttığı bir B planı zorunluluk olacak" dedi.

Yüksek Müzaekere Komitesi'nin BM öncülüğünde yapılan Suriye barış görüşmelerinin tıkanmasının ardından toplantıda altı ay sürecek müzakereler ve buna eşlik eden toplu ateşkes ve geniş insani erişimin sağlanacağı aşamalı bir geçiş süreci önerisinde bulunacak.

Plana göre Suriye'de muhalefet ve hükümet temsilcilerinden oluşan geçici bir hükümet kurulacak ve bu hükümet Esad gidene kadar 18 ay görevde kalacak. Esad'ın gitmesinin ardından seçimler yapılacak.

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson Times gazetesine yazdığı makalede bu vizyonun işe yarayacağını söyledi.

Johnson "Eğer Ruslar ve Amerikalılar bir ateşkeste anlaşırsa Cenevre'de görüşmeler yeniden farklı başlayabilir ve belki tüm taraflar Esad sonrası Suriye'nin yapısının nasıl oalcağını görmüş olur" dedi.

ABD Başkanı Barack OBama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Suriye konusunda Çin'de yapılan G20 zirvesi sırasında görüşmüş ancak herhangi bir anlaşmaya varamamışlardı.

Öte yandan kapalı kapılar ardında temaslar sürüyor.

Suudi bakan Jubeyir 24 saat içinde bir anlaşmaya varılabileceğini öne sürdü.

Esad'ın "güvenilmez" olduğunu söyleyen Jubeyir, Suriye liderinin anlaşmaya sadık kalmayacağını belirtti.

Rusya ve İran Esad'ın bölgedeki en büyük destekçileri.

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