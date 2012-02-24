Suriyeli muhalifler Kürtlere özerklik sözü verdi!

T24 - Suriye lideri Beşşar Esad'ın muhalifi Suriye Ulusal Konseyi'nin Başkanı Burhan Galyun, Tunus'ta yapılan toplantıda Kürtlere seslendi. Galyun, Esad rejimi sonrası dönemde Kürtlerin kendi iç işlerini yönetebileceğini söyledi.

Tüm etnik gruplara seslenen Galyun, yeni Suriye yönetiminin adem-i merkeziyetçi olacağını ve yerel yönetimlerin kendi içlerinde özgür olacağını duyurdu. Tunus'ta bugün düzenlenen "Suriye'nin Dostları Grubu Uluslararası Konferansı"nda konuşan Suriye Ulusal Konseyi'nin Başkanı Burhan Galyun, Esad sonrasında Kürt kimliğinin devlet tarafından tanınacağını dile getirdi. Galyun, Esad sonrası yönetimin Kürtlerin haklarına saygılı olacağını vatandaş olarak kabul edileceklerini söyledi.

Katar'dan Barış gücü önerisi

Konferansa katılan Katar ise Suriye'ye barış gücü gönderilmesini önerdi. Katar Dışişleri Bakanı,Suriye'de artan şiddet olayları karşısında ülkede insani yardım kolidoru oluşturulması gerektiğini belirtti.

İkinci konferans İstanbul'da

Tunus'taki toplantıda Esad sonrası ara yönetim için ulusal bir konsey kurulmasına da karar verdi. Konferansa 80 Batı ve Arap ülkesi katılıyor. Bir sonraki Suriye'nin Dostları Konferansı’nın mart ayında İstanbul’da gerçekleşeceği belirtildi. Konferansta ayrıca Suriye için insani yardım fonu oluşturulması kararlaştırıldı.

Salona baskın girişimi

Konferasın yapılığı Tunus'ta, protesto gösterileri gerçekleşti. Suriyeli ve Tunuslulardan oluşan göstericilere polis copla müdahale etti. Bölgede, yaklaşık 200 göstericinin konferansın yapıldığı otele girmeye çalıştığını belirtildi.

Protestolar yüzünden ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın bir ara oteline dönmek zorunda kaldığı ve konferansa katılımının geciktiği bildiriliyor. Suriye ve Tunus bayrakları taşıyan protestocuların polisle çatıştığı ve Clinton ile ABD Başkanı Barack Obama'yı eleştiren pankartlar taşıdıkları belirtiliyor.