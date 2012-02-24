T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suriyeli muhalifler Kürtlere özerklik sözü verdi!

Tunus'ta toplanan Suriyeli muhalifler, ülkedeki Kürtlerin tüm haklarının korunacağına dair uluslararası toplumun önünde söz verdi.

24 Şubat 2012 19:02

 

T24 - Suriye lideri Beşşar Esad'ın muhalifi Suriye Ulusal Konseyi'nin Başkanı Burhan Galyun, Tunus'ta yapılan toplantıda Kürtlere seslendi. Galyun, Esad rejimi sonrası dönemde Kürtlerin kendi iç işlerini yönetebileceğini söyledi. 
 
Tüm etnik gruplara seslenen Galyun, yeni Suriye yönetiminin adem-i merkeziyetçi olacağını ve yerel yönetimlerin kendi içlerinde özgür olacağını duyurdu. Tunus'ta bugün düzenlenen "Suriye'nin Dostları Grubu Uluslararası Konferansı"nda konuşan Suriye Ulusal Konseyi'nin Başkanı Burhan Galyun, Esad sonrasında Kürt kimliğinin devlet tarafından tanınacağını dile getirdi. Galyun, Esad sonrası yönetimin Kürtlerin haklarına saygılı olacağını vatandaş olarak kabul edileceklerini söyledi.

 

Katar'dan Barış gücü önerisi

 
 
Konferansa katılan Katar ise Suriye'ye barış gücü gönderilmesini önerdi. Katar Dışişleri Bakanı,Suriye'de artan şiddet olayları karşısında ülkede insani yardım kolidoru oluşturulması gerektiğini belirtti.
 
 

İkinci konferans İstanbul'da

 
 
Tunus'taki toplantıda Esad sonrası ara yönetim için ulusal bir konsey kurulmasına da karar verdi.  Konferansa 80 Batı ve Arap ülkesi katılıyor. Bir sonraki Suriye'nin Dostları Konferansı’nın mart ayında İstanbul’da gerçekleşeceği belirtildi. Konferansta ayrıca Suriye için insani yardım fonu oluşturulması kararlaştırıldı.
 
 

Salona baskın girişimi

 
 
Konferasın yapılığı Tunus'ta, protesto gösterileri gerçekleşti. Suriyeli ve Tunuslulardan oluşan göstericilere polis copla müdahale etti. Bölgede, yaklaşık 200 göstericinin konferansın yapıldığı otele girmeye çalıştığını belirtildi.
 
Protestolar yüzünden ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın bir ara oteline dönmek zorunda kaldığı ve konferansa katılımının geciktiği bildiriliyor. Suriye ve Tunus bayrakları taşıyan protestocuların polisle çatıştığı ve Clinton ile ABD Başkanı Barack Obama'yı eleştiren pankartlar taşıdıkları belirtiliyor. 
 
 
 

ETİKETLER

suriyemuhaliflerkürtözerklik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24