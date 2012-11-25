Suriyeli muhalifler ile PYD güçleri anlaşmaya vardı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nin karşısında bulunan ve günlerden bu yana şiddetli çatışmanın görüldüğü Suriye’nin Haseki kentine bağlı Resulayn İlçesi’nde PYD güçleriyle Özgür Suriye Ordusu’na bağlı muhaliflerin anlaşmaya vardığı bildirildi.

Hasan Kırmızıtaş ve Ömer Şulul’un DHA’da yer alan haberine göre; Türkiye sınırına yakın noktaya silahları ve üzerinde uçaksavar bulunan araçlarıyla toplu halde muhalifler, PYD güçleriyle anlaştıklarını ve endişeyle Türkiye’ye giden Suriyeliler’in Resulayn’a dönmeleri çağrısında bulundu.

İç karışıklığın sürdüğü Suriye’de, Özgür Suriye Ordusu mensubu muhalifler geçen 8 Kasım’da Ceylanpınar’ın karşısında bulunan Haseki kentinin Resulayn İlçesi’nde ordu birlikleri ile çatışmaya başladı. Ceylanpınar’da büyük tedirginlik ve korkuya yol açan şiddetli çatışmaların ardından Resulayn’ın kontrolü muhaliflere geçti. Kontrolü yeniden ele geçirmek isteyen ordu birlikleri Resulayn’a yönelik top atışları düzenledi ve ardından 3 gün boyunca ilçeyi savaş uçaklarıyla bombaladı. Bombardımanın sona ermesinden sonra sessizliğin sürdüğü Resulayn’da geçen pazartesi muhalifler ile PYD güçleri arasında çatışma başladı. Şiddetli çatışmalar sırasında iki gruptan ölen ve yaralananlar oldu. Suriye tarafından ateşlenen bir silahtan çıkan mermi Ceylanpınar’daki bir öğretmenin hafif yaralanmasına yol açtı. Yine Suriye tarafından atılan ve Ceylanpınar’a düşen patlamamış roketatar mermisi güvenlik güçlerince imha edildi, seken çok sayıda kurşun ilçedeki yerleşim birimlerinde hasara yol açtı.

2 taraf anlaşmaya vardı

Ceylanpınar’da tedirginliğe yol açan çatışmaların ardından hafta sonu sınırda sessizlik hakim oldu. Cuma gününden bu yana zaman zaman birkaç el silah sesinin duyulduğu Resulayn’da bulunan muhalifler öğle saatlerinde Türkiye sınırına yakın noktada toplanmaya başladı. Üzerinde uçaksavarların bulunduğu kamyonetleriyle Türkiye sınırına 150 metre uzaklıktaki boş alana silahlarıyla gelen muhalifler burada tekbir getirdi. Toplu halde fotoğraf çektiren ve yanlarında bulunan bazı gazetecilere ellerindeki bildiriyi okuyan muhaliflerden birinin elinde kılıç bulunduğu görüldü. Yaklaşık 1 saat Türkiye sınırına yakın noktada duran ve sık sık tekbir getiren muhalifler, sınırda bulunan yüksek bir binaya da Özgür Suriye Ordusu bayrağı dikti.

Saat 13.30 sıralarında muhaliflerin dağılmaya başladığı görülürken, Türkiye tarafına doğru gelen bazı kişiler adına bir muhalif sınır hattında toplananlara Arapça konuştu. PYD ile anlaştıklarını söyleyen muhalif, bundan sonraki süreçte çatışmaların son bulduğunu ve olaylar sırasında Türkiye’ye giden Kürt ve Arap kökenli Suriyeliler’in Resulayn’a dönmelerini istedi.

Sınırda önlemler sürüyor

Tedirginliğin sürdüğü Ceylanpınar’da güvenlik güçleri Suriye sınırındaki önlemlerini sürdürüyor. Sınır hattında askerler mevzilerde nöbet beklerken, üzerinde uçaksavar bulunan zırhlı araçlarda namlularını Suriye tarafına çevirerek görev yapıyor. İlçenin sınır hattına yakın noktalarda da polisler, sık sık halkı olası tehlikelere karşı iç kesimlere yönelmeleri konusunda uyarıyor.

Geçen perşembe günü Suriye tarafında çıkan şiddetli çatışmalar ve seken 1 kurşunun ilçenin Atatürk İlköğretim Okulu’nun müdür yardımcısının yaralanmasına yol açması ardından okulların tatil edildiği ilçede yarın eğitime yeniden başlanacak. Pazartesi günü yeniden ders başı yapılacağını açıklayan yetkililer, Akçakale’de olduğu gibi Ceylanpınar’da da öğrencilere telafi eğitimi verileceği ve bu kapsamda cumartesi günleri okulların açılacağını bildirdi.

Ortak açıklama

Ceylanpınar’da bulunan 26 sivil toplum kuruluşu ortak basın açıklaması yaparak barış çağrısı dileğinde bulundu. Saat 14.00 sıralarında Öğretmenevi bahçesinde toplanan sivil toplum kuruluşları adına Sağlık-Sen Ceylanpınar Şube Başkanı Orhan Şenlik hazırlanan basın bildirisini okudu. Resulayn’da günlerden bu yana süren yaşanan çatışmalar nedeniyle Ceylanpınar’da can güvenliğinin kalmadığını ifade eden Şenlik açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Savaşın kızıştığı günlerde Devlet Hastanesi’ne taşınan yaralılardan dolayı hastanemizden yararlanamaz olduk. Hastalarımızı çevre ilçe ve illerin hastanelerine götürmek zorunda kaldık. Ceylanpınar esnafı, savaştan olumsuz etkilenip iş yapamaz olmuş ve rutin borç ödemelerini yapamaz duruma düşmüştür. Esnafımızın mağduriyetlerini giderecek önlemler bir an önce alınmalıdır. Yanı başımızdaki savaşın oluşturduğu dehşet ve güvensizlikten dolayı imkan bulan birçok vatandaşımız, Ceylanpınar’ı terk etmek zorunda kalmıştır. Sivil Toplum Örgütleri olarak savaşın bir önce bitmesini, üstümüze çöken bu kara bulutların dağılmasını temenni ediyoruz."