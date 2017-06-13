Suriyeli muhalifler İdlib'de birbirine girdi

Türkiye'nin Suriye’de rol üstlenmesi için destek verdiği Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında yoğun eğitime tabi tutulan Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) bünyesindeki grupların İdlib bölgesinde birbirini hedef aldığı aktarıldı. ÖSO içinde yer aldığı belirtilen Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) ile Feylak’uş Şam arasında tartışma çıktı. Fırat Kalkanı harekâtını etkin olduğu bölgedeki bazı gruplar HTŞ’ye tepki gösteriyor.

"Tanımıyoruz"

Cumhuriuyet gazetesinden Sertaç Eş'in haberine göre, Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında Türkiye’nin ÖSO unsurlarına verdiği kapsamlı eğitimler sürerken, İdlib bölgesinde iç tartışmalar nedeniyle çatlak oluştu. Edinilen bilgilere göre İdlib’in güneyindeki Maaret el Numan çevresinde konuşlu bulunan 13. Fırka’nın bölgesine doğru HTŞ hareketlenince Feylak’uş Şam, bu bölgeyi korumaya aldı. Ancak iki grup arasında çatışmalar yaşandı. Bunun üzerine HTŞ, ÖSO’yu tanımadığını açıkladı.

ÖSO içinde oluşan bu çatışmanın ardından FKH bölgesindeki Havar Kilis Operasyon Odası grupları adına bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Biz Halep’in kuzey kırsalında mücadele veren Havar Kilis Operasyon Odası grupları olarak Heyet Tahrir el Şam’ın Kuzey Hama kırsalı ve Maaret el Numan bölgesine mübarek Ramazan gününde iftar vaktiyle meşgul olan sivil halkımız ve ÖSO bünyesindeki 13. Tümen ve Feylak’uş Şam gruplarıa doğru konvoylarını hareket ettirmesini kınıyor ve kabul etmiyoruz. Biz Havar Kilis Operasyon Odası Komutanlığı, Heyet Tahrir el Şam grubunun Maaret el Numan’dan çok geçmeden konvoylarını çekip noktalarına geri dönmeye ve çaldıkları malzemeleri sahiplerina iade etmeye davet ediyoruz” dendi.

Gruplar arasındaki sorunların çözümlenmesi için bazı aracıların devreye girdiği, temasların sürdüğü de öğrenildi.

Türkiye, Rusya ve İran’ın katılımıyla oluşturulan çatışmasız bölgelerden birisi de İdlib bölgesiydi. Muhaliflerin rejimle çatışmalarının durulduğu dönemde bazı grupların kendi aralarındaki sorunların yeniden gündeme gelmesi dikkati çekiyor.

Bab'da gerilim yükseldi

İdlib’te ÖSO içinde yaşanan çatışmaların yanı sıra Bab kentinde bulunan gruplar arasında da önceki gün çatışma çıktı. Reuters’ın görgü tanıklarına ve yerel militanlara dayandırdığı haberinde, çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtildi. Reuters, Suriye’deki iç savaşın bu yana Beşşar Esad’a karşı savaşan grupların kendi aralarında sık sık çatıştığını ancak bu durumun Bab’da da yaşanmasının bir ilk olduğuna dikkati çekti. Öte yandan Bab’ta Türkiye’nin eğittiği ÖSO militanlarından firarların devam ettiği, altı kişinin daha dün YPG’nin de içerisinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri’ne katıldığı iddia edildi. Önceki gün de ÖSO’dan ayrılan Ahrar Menbic komutanı birliğiyle Suriye ordusuna katılmıştı.

Suriye ordusu ile IŞİD arasında Deyr Ez Zor’daki çatışmalar da sürüyor. Al Masdar’da yer alan habere göre, IŞİD’in El Tamin Üssü’ne yaptığı saldırı ordu tarafından püskürtüldü, 15 IŞİD militanı öldürüldü. Suriye ordusu ve beraberindeki Şii milis güçleri, ülkenin güneybatısında Ürdün sınırında bulunan ÖSO’nun elindeki stratejik Deraa kasabasına yönelik saldırılarını da yoğunlaştırdı. Reuters’a konuşan ÖSO üyeleri, Suriye uçaklarının varil bombası attığını ve Şii milislerin de baskınlara yöneldiğini duyururken Suriye ordusundan açıklama gelmedi.