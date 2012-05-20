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Dünya

Özgür Suriye Ordusu: Esed'in iki bakanını da öldürdük

Suriye'de rejime karşı silahlı mücadele yürüten Özgür Suriye Ordusu, Beşşar Esed yönetiminin üst düzey yetkililerinin, düzenlenen bir operasyonla öldürüldüğünü öne sürdü

20 Mayıs 2012 21:46

Özgür Suriye Ordusu Askeri Konseyi tarafından yapılan açıklamada, başkent Şam'da dün gece düzenlenen saldırıda, Suriye'deki krizin yönetilmesinden sorumlu tutulan konsey üyelerinin hedef alındığı belirtildi.

Özgür Suriye Ordusu'na bağlı "Sahabe Tugayları" adlı özel kuvvetlerin düzenlediği ifade edilen saldırıda, Suriye istihbaratının bir numaralı ismi ve Devlet Başkanı Esed'in eniştesi Asıf Şevket, İçişleri Bakanı Muhammed Şaar, Savunma Bakanı Davud Racih, Esed'in özel temsilcisi Hasan Turkmani, Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Tümgeneral Hişam Bahtiyar ile Baas Partisi yetkilisi Muhammed Said Bahityan'ın öldürüldüğü iddia edildi.
 
Açıklamada, saldırıda hedef alınan yetkililerin, tanınmamaları için farklı isimlerle Şami Hastanesi'ne kaldırıldıkları bildirildi.  
 
Özgür Suriye Ordusu, saldırıyı düzenleyenlerin bölgeden kaçtığını belirtirken, olayın ayrıntıları ve kanıtlar hakkında ilerleyen saatlerde bilgi verileceğini duyurdu. 
 
Suriye resmi haber ajansı SANA ise iddiaları yalanlayarak, suikast haberinin asılsız olduğunu öne sürdü. SANA, saldırıda öldürüldükleri iddia edilen Şaar ile Turkmani'nin, görevlerinin başında olduklarına ilişkin mesajlarına da yer verdi. 

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