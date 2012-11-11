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Dünya

Suriyeli muhalifler Esed'e karşı birleşme kararı aldı

Davutoğlu, Katar'daki Suriye muhalefeti toplantısının “olumlu gelişmelerle son aşamaya geldiğini” kaydetti

11 Kasım 2012 19:22

Suriye muhalefetinin Şam yönetimine karşı birleşebilmek için Doha’da yaptıkları görüşmeler sonuç verdi. Muhalefet, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a karşı birleşmek için prensipte anlaştıklarını açıkladı.

Suriyeli muhalefetin Katar’daki toplantısında anlaşmaya varılması üzerine, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Katar’a gitmeye karar verdi. Davutoğlu, Katar'daki Suriye muhalefeti toplantısının “olumlu gelişmelerle son aşamaya geldiğini” kaydetti.
 
27. Reform İzleme Grubu Toplantısı için bulunduğu Bursa'daki programını kısa keserek buradan Katar'a gideceğini açıklayan Davutoğlu, Katar'daki toplantının Türkiye'nin Arap Birliği ile birlikte yürüttüğü bir süreç olduğu için burada bulunması gerektiğini ifade etti.
 
 

Geçici hükümet kuruluyor

 
 
Söz konusu anlaşma, geçici bir hükümetin, Suriye’de Esad rejimine karşı savaşan silahlı isyancıları denetleyecek askeri bir konseyin ve isyancıların elindeki bölgelerde görev yapacak adliyelerin kurulmasını öngörüyor. 12 maddelik anlaşma üzerinde anlaşan muhaliflerin, yeni oluşuma "Suriye Ulusal Koalisyonu" adı vermesi bekleniyor.
 
Ağustos'ta Ürdün'e giderek muhaliflerin safına katılan eski Başbakan Riad Hicab, anlaşmayı "rejimi devirmek için önemli bir adım" olarak nitelendirdi.
 
 

Yeni lider Hıristiyan

 
 
Doha’da yeni liderini belirlemek için toplanan Suriye Ulusal Konseyi (SUK) ise dün liderliğine Hıristiyan George Sabra’yı seçti. Sabra’nın yardımcılığına ise Müslüman Kardeşler üyesi Muhammed Faruk Tayfur seçildi.
 
Suriye’de dağınık muhalif grupları Esad rejimine karşı mücadelede bir araya toplamayı ana hedefi yapacağını söyleyen Sabra eski bir komünist. Suriye’de iç savaş patlak vermeden önce öğretmenlik yapan Sabra, kendisini iyi bir Hıristiyan olarak tanımlıyor.
 
SUK’un liderliğini Haziran ayından bu yana Kürt Abdulbasit Seyda yapıyordu. Seyda’dan önce ise konseyin başında Fransa’da yaşayan akademisyen Burhan Galyun bulunuyordu.
 

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