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Dünya

Suriyeli muhalifler Cenevre görüşmelerine ara verdi

Gerekçe olarak Suriye'de ateşkesin ihlal edilmesi gösterildi

19 Nisan 2016 01:20

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, en büyük muhalif grup olan Yüksek Müzakere Komitesi'nin, Cenevre'de Şam yönetimi ile yürütülen barış görüşmelerine ara verdiğini açıkladı.

Staffan de Mistura, Komite'nin kararına gerekçe olarak özellikle, hükümet güçlerinin Suriye'de ateşkesi ihlal etmesini gösterdiğini söyledi.

BM Özel Temsilcisi, Komite heyetinin yine de Cenevre'de kalacağını belirtti.

Staffan de Mistura, heyet ile görüşmelerini sürdürmeyi umuyor.

Muhalifler daha önce, Suriye ordusunun ateşkes sürekli ihlal ettiğini iddia ederek, ülkenin kuzeybatısındaki Lazkiye ve Hama'da saldırıya geçtiklerini duyurmuşlardı.
 

Kremlin: Putin ve Obama ateşkesi görüştü
 

Öte yandan Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Barack Obama ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'deki hassas ateşkesi ele aldığını açıkladı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Obama, ateşkesin güçlendirilmesine yardımcı olmayı kararlaştırdı.

Suriye'de, ABD ve Rusya'nın girişimleri sonucu varılan ateşkes 27 Şubat'ta yürürlüğe girmiş, ülkede çatışmalar önemli oranda azalmıştı.

Ancak son günlerde özellikle bölünmüş kent Halep çevresinde yoğunlaşan çatışlmalar, ateşkesi çöküşün eşiğine getirmişti.

Ülkede beş yıl önce başlayan iç savaşta 250 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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