-Suriyeli muhalifler Batılıları suçladı PARİS (A.A) - 12.10.2011 - Suriyeli muhalifler, Rusya'ya yeteri kadar baskı yapmadığı gerekçesiyle Batılı ülkeleri suçladı. Yurt dışındaki Suriyeli muhaliflerin kurduğu Ulusal Konseyin Fransa'daki temsilcisi Burhan Ghalioun, France 24 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin Suriye konusundaki tavrını değiştirmesi için Rusya'ya baskı yapmasını istedi. Muhaliflerin temsilcisi, Suriye'deki baskı rejimini uluslararası topluluk tarafından kınanmasına engel olan Rusya'ya karşı Batılı ülkelerin daha kararlı bir tutum sergilemesi gerektiğini savundu. Yakın bir süre içinde AB ülkeleri tarafından tanınmayı umut ettiklerini belirten Suriyeli muhaliflerin temsilcisi, Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe'nin kendileriyle görüşmesinin sembolik açıdan '''çok anlamlı'' olduğunu ifade etti. Sorbonne Üniversitesi'nde siyaset sosyolojisi alınında ders veren 66 yaşındaki Burhan Ghalioun, Suriye sorununun çözümü konusunda ilgili tarafların katılımıyla bir konferans toplanması önerisinde bulundu. AB, Ulusal Konsey'in kurulmasını memnunlukla karşıladıklarını açıklamış, ancak şimdilik tanınma konusunda bir tavır almaktan kaçınmıştı.