Suriyeli muhalifler barış planı sundu



Yüksek Müzakere Komitesi'i adına açıklama Çarşamba günü Londra’da Genel Koordinator Riyad Hijab tarafından yapıldı. Muhaliflerin planını duyuran Hijab, “Suriye, Esad’ın gitmesini istiyor” diyerek, Esad’ın gitmesiyle Suriye’de çatışmaların devam etmeyeceğine dikkat çekti.

Yüksek Müzakere Komitesi’nin siyasi geçiş planında, ülke genelindeki bir ateşkesle birlikte Devlet Başkanı Beşar Esad ile altı aylık bir müzakere süreci öneriliyor. Ayrıca Esad’ın bir buçuk yıl görev yaptıktan sonra yönetimi, yapılacak seçimlere kadar bir geçiş hükümetine devretmesi öneriliyor.

Beş buçuk yıla yakın süredir devam eden iç savaşı sonlandırmak üzere sunulan plan, muhaliflere destek veren Suriye’nin Dostları grubuna üye ülkeler arasında görüşülecek. Toplantıya ev sahibi İngiltere’nin Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve Suriye’nin Dostları grubu üyelerinin dışişleri bakanları katılıyor. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin ise toplantıya video konferans ile dahil olacağı belirtildi.